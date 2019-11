Energia e clima | Bonomi | da politica finora nessun dibattito serio

Energia - in Francia la prima centrale nucleare pulita e senza scorie che aiuterà a salvare il clima. Con 1 - 2 miliardi di tecnologia italiana : Ci sono 1,2 miliardi di euro di tecnologia italiana nella centrale nucleare del futuro. Un impianto per generare Energia basato sulla fusione termonucleare. Cioè la reazione naturale che alimenta il sole e tutte le stelle: un processo pulito che non genera scorie. Si tratta di una frontiera tecnologica su cui molti paesi – tra cui l’Italia con Enea e i suoi partner – concentrano la loro ricerca da anni e che si è concretizzata nel 2007 in un ...

Birol (Aie) : «Tra Energia e clima in Africa è in gioco il futuro del mondo» - La nuova frontiera dei colossi energetici : Il Sole 24 Ore ha discusso in anteprima con il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’energia i contenuti di un rapporto dedicato al continente, parte del più ampio World Energy Outlook che sarà pubblicato la settimana prossima.

Clima - fra le soluzioni del futuro anche l’idrogeno : “Potrebbe coprire un quarto della domanda nazionale di Energia” : L’idrogeno diventa il vettore energetico pulito del futuro, con un possibile ruolo di primo piano nella lotta ai cambiamenti Climatici. anche in Italia, dove potrebbe arrivare a coprire quasi un quarto (23%) della domanda nazionale di energia entro il 2050 in uno scenario di decarbonizzazione al 95%, necessario per raggiungere l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. L’elemento chimico che già 16 anni ...

Clima - Federcontribuenti : parità benzina-diesel per finanziare l’Energia green : “C’è un grande bisogno di cambiare letteralmente aria in Italia e le manifestazioni in tutto il Paese lo testimoniano. Noi sfidiamo il Governo ad avere finalmente coraggio e di imboccare una scelta ecologica chiara, mettendo in campo una serie di iniziative coraggiose. La prima? Portare le accise sul diesel ad un livello che faccia arrivare i prezzi diesel/benzina allo stesso valore. Ciò porterebbe nelle casse dello Stato circa tre ...

Clima : dal biometano 8 miliardi di metri cubi di Energia green : “Per sviluppare concretamente le energie rinnovabili e concorrere concretamente a contrastare il cambiamento Climatico occorre snellire la burocrazia semplificando ad esempio i termini autorizzativi per nuove produzioni come il biometano agricolo Made in Italy “dalla stalla alla strada” per raggiungere l’obiettivo di immettere nella rete 8 miliardi di metri cubi di gas “verde” da qui al 2030“: è quanto afferma la Coldiretti in ...

Clima - Energia solare in Italia : +1000% di impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni : “Con una crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi dieci anni in Italia lo sviluppo dell’energia solare è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati GSE in occasione del summit Onu sul Clima con la partecipazione della giovane attivista Greta Thunberg. “In ...