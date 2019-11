Enea | edilizia | nuovi prodotti ecosostenibili con vecchi pneumatici e cavi elettrici

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019)per l’, come piastrelle, intonaci e malte, ricavati dafuori utilizzo (PFU in gergo) edismessi, saranno realizzati nell’ambito di due progetti del valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro che vedonocollaborare con l’Università della Calabria e due aziende calabresi. Si tratta dei progetti PFU PREDECORE, coordinato dalla società Gatim srl e PVC UpCycling coordinato da R.ED.EL. srl. Il progetto PFU PREDECORE (PRemiscelati per l’ECOcompatibili e a Risparmio Energetico) mira a realizzare intonaci malte e colle con premiscelati a base di PFU in sostituzione di un materiale aggregante tradizionale come la sabbia. Le attività consisteranno nella caratterizzazione fisica, chimica e meccanica dei manufatti, valutazione di durabilità e proprietà isolanti e allestimento di un impianto pilota su scala ...

edilportale : Edilizia ed efficienza energetica, da @ENEAOfficial robot che monitorano i consumi, lampioni smart e nuovi metodi p… - ItaliainClasseA : ?? La terza #Videolezione è dedicata a temi che interessano davvero tutti: “Efficienza Energetica e Benessere indoor… -