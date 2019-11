Emilia Romagna Plastic Free | “Bene la strategia condivisa | no a nuove tasse”

Allerta Meteo Emilia Romagna : neve e forte vento in Appennino - allarme per i fiumi in piena : Scatta di nuovo l’Allerta maltempo in Emilia-Romagna per l’intera giornata di domani, venerdì 15 novembre. Previste infatti piogge e temporali, che porteranno rischi legati alla piena dei fiumi e a possibili frane, da Piacenza a Rimini. La Protezione civile regionale ha diramato infatti un’Allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulla fascia dei rilievi di tutta l’Emilia-Romagna. In montagna poi ...

Sondaggi politici Emilia Romagna - Lega favorita per più di un italiano su due : Il 26 gennaio 2020 è una data cerchiata in rosso per tutta la politica italiana. Sarà, infatti, quello il giorno in cui gli elettori dell'Emilia Romagna saranno chiamati a eleggere un nuovo governo regionale. Un appuntamento importante perché i risultati potrebbero influenzare anche gli scenari nazionali. Dopo l'Umbria, l'eventuale caduta di un'altra roccaforte rossa potrebbe dare un altro scossone ad un governo che non appare stabile, retto ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : «Chiederò il voto pure agli elettori leghisti - M5S non sprechi occasione storica» : Presidente Bonaccini, il voto in Emilia sta diventando un test politico per il governo. La cosa rischia di complicare la sua corsa? «Ho passato questi cinque anni ad occuparmi dei problemi dei...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini : “Chiederò il voto anche agli elettori della Lega” : Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, si spinge fino a chiedere il voto agli elettori della Lega: "Il giorno dopo le Elezioni Salvini tornerà a Roma e qui, a fare il Presidente, resteremo io o la mia sfidante. E lei dell'Emilia Romagna sa ben poco". Per questo motivo non trova quindi strano "che un cittadino possa votare in modo differente per le politiche e per le ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...

Emilia-Romagna - la risposta di Bonaccini al tour di Salvini : 206 sindaci (su 328 comuni) in campo per la rielezione del governatore : Arriva la carica dei 206 sindaci (su 328 comuni), a sostegno del mandato bis del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che hanno sottoscritto un appello per la sua rielezione. Mercoledì mattina gran parte di loro ha affollato la Fiera, in un incontro con il loro candidato che, di fatto, ha aperto la campagna elettorale. Assenti i dirigenti di partito, presenti anche i sindaci non militanti nel Pd. Come l’ex grillino ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Emilia Romagna - Di Maio : “Zingaretti vuole che siamo uniti contro le destre? Idea da anni ’70. Ci presenteremo dove saremo pronti” : “Zingaretti dice che bisogna essere uniti contro le destre in vista delle elezioni regionali? Non siamo negli anni ’70. Qui il tema non è destra o sinistra. Non ci appartiene questa Idea come M5s. E’ proprio con questo atteggiamento, cioè con l’essere uniti contro le destra, che negli Usa si è favorita la vittoria di Donald Trump“. Lo ribadisce ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro degli ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per vento sugli Appennini : “Nella giornata di mercoledì 13 persistono condizioni di alta marea sull’intera fascia costiera regionale. Nella giornata di giovedì 14 novembre un intenso flusso di correnti sud occidentali interesserà la regione apportando precipitazioni convettive intense ad iniziare dalla tarda serata sulla fascia Appenninica del settore centro-occidentale. Le precipitazioni sono previste persistenti e assumeranno carattere di rovescio o ...

Sondaggio Tecnè - comunque vada i Cinque Stelle sono finiti : Emilia Romagna - al massimo 7% : comunque vada per i Cinque Stelle è la fine. Ad ammettere il declino imminente del Movimento fondato da Beppe Grillo è Tecnè che per Quarta Repubblica presenta le previsioni delle Regionali in Emilia-Romagna. Numeri che, a prescindere dai tre diversi scenari, si dimostrano tragici per i grillini. Se

Sondaggi elettorali Tecné : regionali Emilia Romagna - gli scenari : Sondaggi elettorali Tecné: regionali Emilia Romagna, gli scenari L’Umbria è oramai un ricordo lontano. Tutti i riflettori sono adesso puntati sull’Emilia Romagna. Benché all’appuntamento elettorale manchino ancora tre mesi, Pd e Movimento 5 Stelle sanno che una sconfitta in una delle terre rosse per eccellenza potrebbe portare alla caduta del governo. Lo sa bene anche Matteo Salvini che ha già iniziato a battere palmo a ...

Alessandra Ghisleri e i sondaggisti contro Luigi Di Maio : "Che errore non correre in Emilia Romagna" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle stanno pensando seriamente di non presentarsi alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Un grosso "errore", secondo i sondaggisti. Una scelta che avrà delle pesanti conseguenze. "I flussi ci dicono che i 5S, alle elezioni umbre, hanno subito una visibilissima f

Quarta Repubblica - anticipazioni : stasera le elezioni in Emilia Romagna e i casi Ilva e Retelit : Gli ospiti in studio affronteranno il tema delle prossime elezioni in Emilia Romagna, il caso Ilva e la vicenda Retelit che coinvolge il Premier Giuseppe Conte.