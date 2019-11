Elisabetta Spitz commissario straordinario al Mose

Fonte : blogo

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in queste ore a Venezia in attesa di rientrare a Roma per l'atteso Consiglio dei Ministri di oggi, ha ribadito in mattinata che i veneziani non saranno lasciati soli dal governo e si è spinto fino ad annunciare la prima serie di indennizzi per i cittadini e le attività che hanno subito danni a causa del maltempo.Al termine della riunione in Prefettura, Conte ha anticipato indennizzi fino a 5mila euro per i cittadini e fino a 20mila euro per le attività commerciali:Per quanto riguarda il ristoro dei danni ci sono due fasi: la prima consentirà di indennizzare privati ed esercenti commerciali fino ad un limite di 5mila per i privati e 20mila per gli esercenti. Questi soldi potranno arrivare subito. Poi chi ha danni più consistenti li quantificheremo con più calma e ovviamente dietro istruttoria tecnica potranno anche essere liquidati quelli ...

