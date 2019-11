Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) di Clelio Mascolo Un successo annunciato (e fin troppo scontato) “Un nano, un elfo e un umano entrano in una locanda e ordinano da bere…”. Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta ed è invece una scena ricorrente nelle campagne di(D;D per gliti), il gioco di ruolo nato 45fa dalle intuizioni di Gary Gygax e Dave Arneson. Un fenomeno che, di lì a poco, avrebbeper sempre ildidi milioni diti in tutto il mondo, fissando molte delle convenzioni che sarebbero divenute standard per l’intero settore: l’uso dei dadi per determinare l’evolversi della storia; la compilazione di schede personaggio; la centralità dei combattimenti in campagna e lo sviluppo della storia deciso dal master. Il successo di D;D ha portato all’immissione sul mercato di 10 diverse edizioni di un gioco che ha influenzato come pochi ...

ilfattoblog : Dungeons & Dragons ha cambiato il modo di giocare. E dopo 45 anni appassiona ancora - BLASONEBLOG : Guarda cosa ho trovato! Dungeons & Dragons POTERI MARZIALI 2008 WOTC #60020 D&D 4.0 d20 Guerrieri Ladri… - BLASONEBLOG : Guarda cosa ho trovato! Dungeons & Dragons LA QUINTESSENZA DEL MAGO Asterion #3000 D&D 4.0 d20 NUOVO… -