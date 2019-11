Drefgold | parla l' avvocato | ' Virata rispetto all' architettura originaria dell' imputazione'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il 12 novembre si è tenuta a Milano, presso la nona sezione penale del Tribunale, la seconda udienza del procedimento che vede imputato Elia Specolizzi, meglio noto come, trapper in forte ascesa negli ultimi anni, nonché pupillo artistico di Sfera Ebbasta, che lo ha voluto con sé nella sua etichetta discografica ‘BHMG’ (Billion Headz Money Gang), fondata assieme al collaboratore di sempre, Charlie Charles. Processo, la sentenza è prevista per il 6 febbraio 2020 Il rapper è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico derivatia cannabis. Lo scorso agosto erano infatti stati rinvenuti nella sua abitazione milanese circa cento grammi di marijuana e dodicimila euro in contanti. Nel corsoa seconda udienza l’autore di 'Kanaglia' ed il suo legale, l’Niccolò Vecchioni, hanno ribadito con fermezza la versione che l’imputato aveva già fornito ...