Domenica in e gli ospiti della decima puntata Anteprima Blogo

‘La caccia - Monteperdido’ vs ‘Nozze romane’ : i dati sugli ascolti della Domenica televisiva : Rai Uno e Canale 5 non vanno oltre la soglia dell'12% di share con i programmi in onda nella prima serata, dato superato...

Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica - Patty Pravo - Alessio Boni tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica, Patty Pravo, ...

Domenica Live - la mamma di Nadia Toffa : "Mia figlia ha sorriso fino alla fine" : Un pomeriggio di lacrime e sorrisi a Domenica Live. Nella puntata andata in onda oggi, Domenica 10 novembre 2019, ospite è stata Margherita Toffa, mamma di Nadia, la conduttrice scomparsa prematuramente la scorsa estate a causa di un tumore. La donna ha presentato il libro Non fate i bravi, che racchiude le riflessioni e i pensieri degli ultimi mesi della iena di Italia 1, molti scritti di notte, con lo smartphone.Rimasta sempre accanto alla ...

La mamma di Nadia Toffa racconta l’ultimo giorno di sua figlia a Domenica Live : “Le dissi vola tesoro mio” : Un momento commosso e commovente quello di oggi a Domenica Live quando la mamma di Nadia Toffa è stata ospite di Barbara d'Urso per raccontare l'ultimo giorno dell'amata figlia. La morte della iena è ancora una ferita aperta nel cuore di tutti. Dei fan che l'hanno seguita e amata in questi anni in tv e sui social, per coloro che l'hanno conosciuta solo per via della sua malattia e della sua battaglia ma, soprattutto, di amici e della famiglia ...

Sergio Arcuri/ Presenta la figlia Nicole : 'è uno splendore' - Domenica Live - : Sergio Arcuri Presenta a Domenica Live la sua prima figlia Nicole. Con lui la sua compagna, Valentina Donnazzolo, e sua sorella, Manuela Arcuri

Domenica Live - madre di Nadia Toffa a Barbara D'Urso : "Era lei che sosteneva me - avevo paura e mia figlia..." : La mamma di Nadia Toffa, Margherita, è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5. Una testimonianza straziante quella della madre della Iena, sconfitta dal cancro: "Aveva una forza inimmaginabile. Era lei che sosteneva me, lei che mi incoraggiava che diceva che sarebbe andato tutto

Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo : la scelta di Mara Venier conquista l’attore : Alessio Boni a Domenica In per presentare il film su Enrico Piaggio parla del figlio in arrivo Ospite di Domenica In per parlare del nuovo film Rai incentrato sulla vita e la carriera di Enrico Piaggio, Alessio Boni ha speso qualche parola sull’ultima novità della sua vita privata. A 53 anni il popolare attore sta […] L'articolo Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo: la scelta di Mara Venier conquista l’attore ...

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier fa crollare lo studio : "Lo ero e lo sono oggi - con orgoglio" : Tutto l'orgoglio e la simpatia di Mara Venier, assoluta mattatrice di Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio in onda su Rai 1. Nella puntata del 10 novembre, nel corso dell'intervista a Christian De Sica, la conduttrice si racconta. Senza peli sulla lunga. Si torna al passato, all'epoca

Anticipazioni Domenica Live - Gli Ospiti di Barbara D’Urso! : Domenica Live, emozioni forti con la mamma di Nadia Toffa che parlerà a Barbara D’Urso della figlia e del suo nuovo libro. Ecco le Anticipazioni della Domenica con Barbara D’urso! Si annuncia un pomeriggio di grandi emozioni a Domenica Live. Barbara D’Urso come consuetudine ha anticipato gli Ospiti che ci terranno compagnia durante la prossima puntata. Ma anche quelli della serata di lunedì con Live non è la D’Urso. E così mentre ...

Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica - Patty Pravo - Alessio Boni tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica, Patty Pravo, ...

Sport in tv oggi (Domenica 10 novembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Una domenica 10 novembre ricchissima di eventi, quella a cui ci prepariamo ad assistere. In primo piano il Masters di tennis a Londra: Matteo Berrettini esordisce nelle ATP Finals e lo farà contro il n.2 del mondo Novak Djokovic. Una sfida da brividi. Poi, in serata, sarà la volta dello svizzero Roger Federer che se la vedrà contro l’austriaco Dominic Thiem. Giornata poi dedicata agli Sport di squadra: i campionati nazionali di calcio, ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 10 novembre e alle 19 : 40 e alle 21 : gli ospiti : Che Tempo che Fa 10 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Cetto La Qualunque, Stefano De Martino, Elodie, Paola Barale Nuova domenica in compagnia di Fabio Fazio e la lunga maratona di Che Tempo Che Fa: si inizia alle 19:40 con Che Tempo che Farà, si prosegue dopo il tg alle 21 con Che Tempo che Fa e si chiude subito dopo con Il Tavolo. Immancabili le sue compagne di viaggio Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto con ...

Sabato e Domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Populismo e trascendenza. Il filosofo Charles Taylor parla dei malanni illiberali, della secolarizzazione “buona” e dell’illusione

Anticipazioni Domenica Live - 10 novembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: tutti gli ospiti di Domenica Live, puntata 10 novembre Barbara d’Urso, durante l’ultimo appuntamento della settimana di Pomeriggio 5, ha svelato tutti gli ospiti di Domenica Live, puntata del 10 novembre. La bella conduttrice partenopea ospiterà Sergio e Manuela Arcuri, insieme alla compagna dell’attore e la loro bambina, da poco venuta al mondo, ma non solo. La famiglia Arcuri non sarà l’unica ...