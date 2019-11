Dl-Ministeri | il governo pone la fiducia alla Camera Il testo aveva ricevuto l’ok al

Dl Ministeri - governo pone la fiducia : 12.40 Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge di riordino dei Ministeri. Lo ha comunicato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà. La fiducia è stata chiesta sul testo come approvato dal Senato. Ora si riunisce la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio per definire la tempistica del voto.