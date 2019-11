Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Buona la prima per. L'atteso servizio di streaming,to dalla casa di Topolino, hato il 12 novembreStati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi (per ora), riscontrando ottimi consensi. Sono tanti i titoli disponibili sulla piattaforma, dai contenuti Disney e Pixar, a quelli Marvel, Star Wars e National Geographic. Oltre ai film più appetibili, come The Avengers e Toy Story, e serie tv cult come Ioffre un'eccezionale esperienza di intrattenimento, adatta a tutte le fasce di età e programmi per la famiglia. Si attendono nuovi programmi televisivi, già in cantiere, come le serie Marvel, volte a riempire il vuoto lasciato dopo la conclusione della Fase3 dell'Universo Cinematografico. Tra queste, The Falcon and The Winter Soldier, incentrate sul duo che più volte ha fatto da spalla a Captain America, e le cui riprese sono appena iniziate. In ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: #Disney+ debutta negli USA e lancia la data italiana, tra tagli ai #Simpson e problemi tecnici - _diana87 : Disney+ debutta negli USA e lancia la data italiana, tra tagli ai Simpson e problemi tecnici - Spider_Gina : RT @OptiMagazine: #Disney+ debutta negli USA e lancia la data italiana, tra tagli ai #Simpson e problemi tecnici -