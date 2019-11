DIRETTA Khimki-Olimpia Milano | Live Eurolega basket 2019-2020 | orario d’inizio | canale

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 14 novembre 2019) Questo pomeriggio, alle ore 18.00 italiane (20.00 a Mosca), alla “Mytishchi Arena” andrà in scena l’affascinante sfida tra, che inaugurerà l’ottava giornata di. Sarà un test molto importante per la squadra lombarda, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura nella massima rassegna continentale: dopo la sconfitta nella gara d’esordio a Monaco di Baviera, è arrivata una prorompente striscia di sei vittorie consecutive che ha proiettato l’in vetta alla classifica, in compagnia del solo Barcellona. Il momento di forma è dunque molto positivo per il team di Ettore Messina, che, dopo la sconfitta a Cremona del 20 ottobre, ha inanellato ben sette successi consecutivi trae Serie A, di cui l’ultimo è stato lunedì scorso contro Pistoia al “Mediolanum Forum”.L’avversario odierno, però, costituisce una seria ...