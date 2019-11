Diabete | screening gratuiti in provincia di Ragusa | ecco dove e quando

Il 14 Novembre è la Giornata Mondiale del Diabete : al San Raffaele screening gratuito : In occasione della Giornata Mondiale del Diabete , l’IRCCS Ospedale San Raffaele , parte del Gruppo San Donato, organizza per giovedì 14 Novembre una Giornata volta a promuovere tra il grande pubblico la conoscenza del Diabete , tipo 1 e tipo 2. L’iniziativa prevede la presenza di banchetti tematici nell’area antistante l’accettazione centrale e lo sbarco navetta. Il pubblico seguirà un percorso che inizierà con l’accoglienza da parte dei volontari ...

Diabete : lo screening per le complicanze croniche è fondamentale per la prevenzione cardiovascolare : Lo screening per le complicanze croniche del Diabete è uno strumento di prevenzione cardiovascolare fondamentale e altamente raccomandato per la popolazione con Diabete tipo 2. Tuttavia, nella pratica clinica la programmazione delle indagini e delle visite di screening varia spesso in base alle risorse disponibili e all’organizzazione dei singoli centri di cura. Ad oggi non è noto se la variazione dell’intensità di queste valutazioni di ...