Diabete | come riconoscerlo e come gestirlo nei migliori dei modi | grazie anche alla

Prevenire obesità - Diabete e malattie circolatorie : come consumare ogni giorno le famose “5 porzioni” di frutta e verdura : In Italia solo 1 adulto su 10 consuma le raccomandate 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere e solo la metà ne assume almeno 2. Il motivo sarebbe da ricercare nell’atteggiamento psicologico, partendo dall’autoefficacia. Motivazione, psicologia e difficoltà ad abbracciare il cambiamento per seguire nuove abitudini, queste le ragioni per cui, nonostante la certezza della bontà di un’azione, non sempre siamo portati a seguirla. Secondo la ...

Diabete : lupini come rimedio naturale per glicemia : Diabete, i lupini come rimedio naturale per la glicemia ed il colesterolo. Ecco lo studio e le proprietà benefiche dei lupini.

Diabete e glicemia alta o bassa : cos’è e come funziona il nuovo rivoluzionario “monitoraggio in continuo del glucosio” : Tecnologie di automonitoraggio della glicemia sempre più ‘amiche’ e a misura delle nuove generazioni. Glicemie lette passando il cellulare sopra un discreto sensore ‘a moneta’, posizionato sulla parte alta del braccio o premendo il pulsantino di un glucosensore ‘indossato’ sull’addome o ancora leggendole su un ricevitore al quale arrivano ‘notizie’ da un minuscolo glucosensore impiantato sottocute. Sono gli strumenti per l’automonitoraggio della ...

Pressione alta - come incide su Diabete e colesterolo : L’ipertensione è una condizione che, a livello globale, coinvolge più di un miliardo di persone. Per quanto riguarda i numeri del Vecchio Continente, si parla di circa 150 milioni di individui che vivono in prima persona il problema della Pressione arteriosa con valori superiori 140-160/90-95 mmHg. Annoverata tra i principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare, è legata a filo doppio allo stile di vita. Non a caso, la ...

Colesterolo - pressione alta e Diabete : come preservare la salute del cuore : Si deve fare ancora molto per aumentare la consapevolezza degli italiani sui fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, e su quali siano le armi vincenti a disposizione per prevenirle. Questa è una priorità perché le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo ed uccidono ogni anno 17,9 milioni di persone. Un’indagine recente1 condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per ...

Diabete : come sapere se il fegato è a rischio : Il Diabete si conferma sempre più una malattia ‘sistemica’, capace di coinvolgere e di far danno in tutti gli organi. Una condizione molto comune nel Diabete di tipo 2 è il cosiddetto ‘fegato grasso’ (steatosi epatica) che nelle forme più gravi può evolvere fino alla cirrosi epatica. Seguendo i criteri indicati nelle nuove linee guida di tre società scientifiche europee (EASD/EASL/EASO) è possibile definire un profilo di ‘rischio-fegato’, ...