Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 14 novembre 2019) Di: "In un momento difficile per tutti e per il Paese, vedo che c'e' qualcuno piu' interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento 5 Stelle

quotidianodirg : Di Maio avverte: chi fa il gioco degli altri lasci il M5S - Agenpress : Di Maio avverte i suoi, chi rema contro il M5s può anche accomodarsi in un altro partito - sicilianews24 : Di Maio avverte: 'Chi fa il gioco degli altri lascia il M5S' - -