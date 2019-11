Deutsche Bank | banca | sorpresa per entità procedimento Antitrust | ricorreremo al Tar

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Con riferimento al recentedell’nei confronti diSpA, laesprime grandesia per l’della somma che per la scarsa attenzione alle molteplici considerazioni difensive e ai comportamenti rimediali posti in essere nei confronti dei consumatori. Per tali ragioniSpA, che ha sempre avuto grande attenzione alle tematiche di comunicazione con il mercato, è certamente determinata a far valere le proprie ragioni impugnando il provvedimento presso il Tar”. Così in una nota l’Istitutorio tedesco.L'articoloperal Tar CalcioWeb.

borghi_claudio : Sette anni per quello che hanno fatto dopo antonveneta. Per antonveneta quanti ne meritavano? 70? Mps, condannati… - NicolaMorra63 : Credo che questa sentenza faccia #giustizia. #MPS è stata gestita in modo criminale! Ora è giusto che chi ha opera… - petergomezblog : Mps, condannati gli ex vertici Mussari, Vigni e Baldassarri con Deutsche Bank e Nomura per le operazioni legate ad… -