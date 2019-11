Death Stranding | Come sbloccare tutti i colori per tuta | veicoli ed equipaggiamenti

Death Stranding è il miglior debutto giapponese per una nuova IP su PS4 : Death Stranding è stato al centro del dibattito videoludico di questi ultimi mesi, e ora che il gioco è finalmente uscito possiamo dare un'occhiata ai primi dati di vendita.Stando al mercato retail nipponico, Death Stranding è sul podio con 185.909 copie vendute. Il gioco batte dunque altri lanci giapponesi come udgment (153.577 copie), Sekiro: Shadows Die Twice (150.721 copie) e il celebre Bloodborne (150.245 copie).Ora tocca al Vecchio ...

Death Stranding al primo posto in Giappone con 185.909 unità vendute : Durante la settimana di vendite hardware e software in Giappone, che va dal 4 al 10 novembre, Death Stranding si attesta in prima posizione con 185.909 untà vendute. Considerato che il gioco è uscito l'8 novembre questo risultato avrà superato le aspettative di Hideo Kojima?Il numero delle unità vendute tuttavia, se confrontato con la prima settimana di lancio di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, non è così grandioso, in quanto il titolo ...

Death Stranding : tante star nel gioco di Kojima - dove trovarle : L'uscita di Death Stranding su PlayStation 4 e sulla "sorellona" PlayStation 4 Pro non ha segnato solo il debutto di un'attesissima esclusiva temporale per la console di ultima generazione a marchio Sony, ma anche quello dell'ultima fatica firmata da Hideo Kojima. Il "papà" della Metal Gear Saga - il cui titolo è atteso anche su PC nell'estate del 2020 - ha regalato alla community geek un'esperienza decisamente fuori dagli schemi ed ...

Death Stranding si aggiorna : disponibile la patch 1.05 : Death Stranding è disponibile da qualche giorno ormai, ma questa è la prima volta che il gioco si aggiorna dopo la sua uscita. L'aggiornamento 1.05 pesa all'incirca 1 GB e per adesso sappiamo solamente che migliora le prestazioni del sistema. Attualmente le note complete non sono ancora disponibili, ma aggiorneremo in seguito la notizia appena sapremo qualcosa di più.Anche la precedente patch, la 1.04, migliorava le prestazioni del sistema e ...

La polizia cinese ha utilizzato Death Stranding per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza delle consegne : Death Stranding di Kojima Productions è uscito da quasi una settimana ormai e non è passato inosservato in Estremo Oriente, tanto che il gioco è stato utilizzato in uno spot pubblicitario e pubblicato dal dipartimento di pubblica sicurezza in CinaIl famoso analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha ripubblicato su Twitter un'immagine del dipartimento di pubblica sicurezza cinese, che mostra una scena di Death Stranding.La storia dietro è ...

"Se i giocatori apprezzeranno Death Stranding - sarà necessario dargli un seguito" : Death Stranding è disponibile da qualche giorno su PS4 e Hideo Kojima ha dichiarato in una recente intervista che se i giocatori lo apprezzeranno, sarà necessario fare un sequel. Il famoso sviluppatore, dunque, sembra avere le idee chiare su quello che potrebbe essere il futuro di Death Stranding e, probabilmente, un seguito sarà necessario per fare luce su alcuni punti del gioco e per espandere il suo universo."Vorrei fare qualcosa di molto ...

Death Stranding : Guida ai veicoli – Come sbloccarli - ripararli e ricaricarli : In Death Stranding per effettuare le consegne dovrete macinare chilometri e chilometri, inizialmente sarete obbligati a farlo a piedi, ma per vostra fortuna Kojima ha pensato bene di inserire dei veicoli nel mondo di gioco. Scopriamo insieme Come sbloccarli, ripararli e ricaricarli. Come sbloccare tutti i veicoli in Death Stranding In Death Stranding vi sono moto e camion da sbloccare, nel primo caso si tratta di veicoli che vi permettono ...

Death Stranding - tutte le armi del gioco e come trovarle : Death Stranding è finalmente tra noi, disponibile per l'acquisto dallo scorso 8 novembre in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro -- grazierà anche gli schermi dei nostri PC nell'estate del 2020. Ve ne sarete accorti per via delle recensioni che sono andate ad affollare la rete negli ultimi giorni, così come - e soprattutto! - per il tanto parlare che si sta facendo su social network e forum videoludici dell'ultima fatica di ...

Death Stranding è riuscito persino a far aumentare il prezzo delle azioni di Monster Energy : Dopo che Death Stranding è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo, il prezzo delle azioni delle bevande energetiche Monster Energy hanno subito un rialzo. Ma qual è il nesso tra le due cose?Sam, il protagonista del gioco, tra una consegna e l'altra può darsi una carica di energia grazie proprio alle bevande Monster Energy. Un utente di Reddit, Dumitraand, ha postato la correlazione tra Death Stranding e queste bevande: l'8 novembre le azioni ...

Ludens è il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon per il videogioco Death Stranding (video - testo e traduzione) : A meno di un anno dall'uscita di Amo arriva il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon, registrato in esclusiva per la colonna sonora del videogioco Death Stranding. Per l'occasione la band di Oli Sykes è stata intervistata da NME e ha raccontato la natura del nuovo materiale della band che vede una nuova e ulteriore evoluzione nello stile. Siamo ben lontani dalle esplosioni scream-o di Shadow Moses e i brani contenuti in Amo erano già una ...

Death Stranding : Guida a tutte le armi del gioco – Come sbloccarle : Se state giocando a Death Stranding vi sarete sicuramente accorti che senza armi diventa difficile sopravvivere durante le lunghe consegne, in un mondo popolato da minacce di vario tipo. Per questo motivo vogliamo condividere con voi una Guida su Come ottenere tutte le armi del gioco. Come sbloccare tutte le armi in Death Stranding A seguire vi riportiamo la lista delle armi presenti in gioco, dove trovarle e Come ottenerle: Granate ...

I Connectors : l’iniziativa - ispirata al nuovo titolo per PS4 - Death Stranding - per riconnettere i paesi perduti d’Italia : Sony Interactive Entertainment Italia, per celebrare l’uscita di Death Stranding su PlayStation®4 (PS4™) e PlayStation®4 Pro (PS4™ Pro), annuncia una nuova iniziativa, “I Connectors” pensata appositamente per evidenziare lo straordinario patrimonio culturale d’Italia. Live fino all’8 dicembre, il progetto persegue l’obiettivo di riconnettere i paesi perduti d’Italia, ...

Comparare Death Stranding alla Brexit è "noioso" secondo Mads Mikkelsen : L'attore Mads Mikkelsen ha affermato in un'intervista a The Independent che confrontare i temi di Death Stranding con la Brexit è "noioso".In Death Stranding, il mondo è stato sconvolto da un evento apocalittico che ha mescolato i regni dei vivi e dei morti. Le città negli Stati Uniti sono disabitate e disconnesse. L'obiettivo del protagonista Sam Porter Bridges è quello di ricostruire una rete di connessioni in modo che la società possa ...

Death Stranding protagonista dell'ultimo video dei Bring Me The Horizon : Mentre le recensioni per Death Standing potrebbero essere abbastanza varie, quasi tutti sono d'accordo sul fatto che la musica del nuovo gioco di Hideo Kojima sia veramente ottima. Con i suoni soft di Low Roar, CHVRCHES e molti altri, ci sono alcune ottime melodie. Tra gli artisti sono presenti anche i Bring Me The Horizon, la band metalcore che ha presentato il video del brano "Ludens" poco tempo fa.Il video musicale di "Ludens" presenta scene ...