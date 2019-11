Dazi Usa-Cina | dove si è incagliata la trattativa

Acqua alta a Venezia - il disastro causato anche dai cambiamenti climatici : “Venti e livello del mare”. Gli studi sul rischio di inonDazioni : C’è il doppio zampino del cambiamento climatico dietro quello che sta accadendo a Venezia, che si trova a fare i conti con l’Acqua alta, a livelli (187 centimetri) che non si vedevano dal novembre 1966, quando si raggiunsero i 194 centimetri. Siamo ben oltre gli 80 centimetri che delineano la soglia oltre la quale non si può più parlare della semplice alta marea, fenomeno piuttosto frequente nella Laguna e provocato dall’attrazione della Luna ...

**Dazi : Rebelo De Sousa - ‘essenziale libertà economica’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Quello che è essenziale per l’umanità potrà risolversi solo con la libertà economica, con il rispetto degli accordi internazionali, del diritto internazionale, con la costruzione di ponti, con la priorità di politiche sull’egoismo meramente finanziario o economico”. Lo ha affermato il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa, al termine dell’incontro al Quirinale con ...

Guerra dei Dazi - pace quasi fatta tra Usa e Cina : “Accordo per riduzione graduale delle tariffe” : Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per la revoca graduale dei dazi commerciali punitivi reciproci che da mesi alimentavano la tensione tra i due paesi, con pesanti ripercussioni sull'economia mondiale. L'accordo preliminare, come ha sottolineato un portavoce del Ministero del Commercio di Pechino, sarà raggiunto nel corso del mese di novembre.Continua a leggere

Dazi - accordo Cina-Usa su riduzione : 13.22 Cina e Usa hanno raggiunto un accordo per la riduzione "graduale" dei Dazi che erano stati posti reciprocamente per penalizzare le importazioni di prodotti. Lo ha detto all'agenzia Bloomberg Gao Feng, portavoce del governo di Pechino, senza fornire ulteriori dettagli sull'intesa. Se confermato dagli Usa, l'accordo tariffario segnerebbe un relativo miglioramento delle relazioni Cina-Stati Uniti, dopo incontri di una settimana fa.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : intesa vicina fra Usa e Cina sui Dazi - 7 novembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: sembra sempre più fattibile l'intesa fra gli Usa e la Cina in merito ai dazi sulle esportazioni, 7 novembre 2019,

Dazi - accordo tra Cina e Usa per una “riduzione graduale” delle tariffe : Cina e Usa hanno raggiunto un accordo per la riduzione “graduale” dei Dazi che erano stati posti reciprocamente per penalizzare le importazioni di prodotti. L’annuncio è stato dato all’agenzia Bloomberg da Gao Feng, portavoce del Governo di Pechino, senza fornire ulteriori dettagli sull’intesa. Cina e Usa, ha detto Gao, “nelle scorse due settimane hanno condotto serie e costruttive discussioni per affrontare le ...

Dazi - Cina d’accordo con Usa per riduzione graduale : Dopo mesi di tensione, e dopo che due giorni fa gli Stati Uniti hanno annunciato il primo gesto di distensione, Pechino è pronta al dialogo con l’amministrazione Trump che ha innescato la guerra commerciale

Clima - l’aumento di temperatura potrebbe causare 143 milioni di nuovi migranti. Oltre ai 24 milioni in fuga dopo inonDazioni e cicloni : I nuovi migranti Climatici potrebbero diventare 143 milioni. A questi, si sommano le migrazioni interne dovute a eventi estremi come inondazioni o cicloni, che hanno già coinvolto Oltre 24 milioni di persone già nel 2016, e gli effetti della desertificazione, che colpisce in 100 Paesi circa un miliardo di persone. Il 25 per cento della popolazione mondiale, inOltre, rischia di non avere acqua a sufficienza e si conteranno entro il 2030 ulteriori ...

GUERRA USA-CINA/ Dazi e clima - così Trump regala l'Italia a Macron : Grandi manovre a Shangai. D'accordo con la Germania, Macron tratta per l'Europa condizioni di favore con la Cina di Xi Jinping. Contro Trump

Dazi. FT - Usa valutano alcune rimozioni : 02.41 Gli Stati Uniti stanno valutando la possibile rimozione di alcuni dei dazi in vigore contro la Cina come concessione per siglare il mini accordo commerciale già entro novembre. Lo riporta il FT citando alcune fonti, secondo le quali Washington sta esaminando la rimozione di dazi su 112mld di made in China, quelli al 15% introdotti il primo settembre.

Dazi Usa-Cina : sì a "accordo di massima" : 22.06 "Intesa in linea di principio" tra Cina e Stati Uniti sui temi principali dell' accordo commerciale. Il vice primo ministro cinese, He, al telefono con il rappresentante per il commercio Usa, Lighthizer, e il segretario del Tesoro, Mnuchin, ha avuto "discussioni serie e costruttive per affrontare le preoccupazioni fondamentali", ha riferito il ministero del Commercio cinese. E il Wto, organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato ...

Dazi - Cina annuncia intesa “di massima” con gli Usa. Casa Bianca : “Progessi enormi” : E' sempre più vicino l'accordo sul commercio Usa-Cina. Secondo fonti governative cinesi, Pechino e Washington hanno trovato un'intesa di massima sui temi principali dopo una telefonata tra i rispettivi capi delegazione. Stando al ministero del Commercio cinese, il vicepremier, Liu He, ha avuto una conversazione "seria e costruttiva" al telefono con il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, sui temi "chiave" dell'accordo. In precedenza, il ...

Somalia - Save the Children : almeno 100mila bambini costretti a fuggire dalle proprie case a causa delle violente inonDazioni : almeno 200.000 persone – tra cui almeno 100.000 bambini – sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella città di Beledweyne a seguito delle forti piogge che continuano ad imperversare nelle regioni di Hiraan e Bakool nella Somalia centrale. È l’allarme lanciato da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lo staff di Save the Children ...

La reDazione di Wired Usa ti spiega come sta cambiando il mondo : Fino a qualche decennio fa, interessarsi di tecnologia significava soprattutto seguire le evoluzioni dei grandi marchi del settore, in termini di nuovi prodotti, visioni innovative, cambi di leadership ma anche ascese e cadute sul mercato. Complice l’avvento dei social, e scandali di portata globale come il Datagate, il quadro è cambiato. Tante sono le domande che ogni giorno ci si pone su questioni complesse, come privacy, neutralità ...