Daniel Ricciardo F1 | GP Brasile 2019 | “Stiamo trovando costanza e prestazione | l’anno

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il salto nel vuoto che si è trovato ad affrontare quest’anno, con l’improvviso passaggio in Renault dal più competitivo sedile della Red Bull, non è andato esattamente comese lo era immaginato. L’australiano ha disputato una discreta stagione individuale che al momento lo vede in nona posizione del campionato, poco più avanti del compagno di squadra Nico Hulkenberg. La vettura francese si è rivelata molto capricciosa e ha alternato alcune corse positive ad altre decisamente disastrose ma nelle ultime uscite è parsa in evidente crescita e nell’inverno sarà necessario per tutti ripartire da questi risultati per riuscire quantomeno a riprendere McLaren e restare in coda ai top team: “La nostra vettura, quantomeno alla domenica, sembra mostrare più efficienza ora come ora. In qualifica invece manca ancora un po’ il passo specialmente ...

noisylegend : Throwback a quando abbiamo scoperto che Daniel Ricciardo possiede un'asciugamano gigante con la faccia di Sebastian Vettel sopra. - veg_ary : RT @dolanybala: Cose che mi mancheranno durante la pausa invernale: -L’iconic duo della formula uno aka Lando e carlos -Leclerc che perde s… - riccenergy : - sono diventata una sottona per Daniel Ricciardo - ho trovato una persona d’oro - ho quasi completato l’uni e mi… -