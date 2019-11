Da gennaio in Serie A arriva il virtual coach | un giorno ci dirà chi segna e quando

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Qui non si tratta di Big Data, di numeri, di dati, della loro elaborazione. Qui la storia è già passata oltre, e non è distopia, è futuro prossimo. Ma prossimo davvero: a partire dalla prima giornata del girone di ritorno, il 19, la LegaA farà trovare in panchina agli allenatori un tablet con il software “”. Ne scrive oggi Repubblica, alla vigilia del grande convegno internazionale a Barcellona sull’innovazione applicata allo sport. Ildà direttamente il consiglio tecnico, di veloce applicazione. Non dà i numeri, dà le risposte. Raccoglie i dati, un’immensità di dati, e in tempo reale suggerisce le mosse da applicare in campo, in quel momento, in base ai dati stessi. È già stato testato durante Juve-Milan: “Sul tablet c’era scritto: “Giocando stretti vanno in difficoltà” (minuto 36); “Sfruttiamo di più Pjanic” (minuto 57); “Troppo ...

