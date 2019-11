Da domani torna ‘Riif’ | festival dell’indipendente

Maltempo Venezia - tornano a suonare le sirene dell’acqua alta : nuovo picco alle 23 : 35 - domani scuole chiuse : Mentre si attende la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa, stasera a Venezia sono risuonate nuovamente le sirene che preannunciano l’acqua alta. L’avviso, con due toni, riguarda la previsione di un picco di 125 centimetri alle ore 23.35. Le scuole della parte lagunare di Venezia resteranno chiuse anche domani. Lo ha fatto sapere il Comune di Venezia mentre le sirene suonano per avvisare i ...

Previsioni Meteo Roma - ampie schiarite oggi e domani ma Venerdì torna la pioggia : Previsioni Meteo Roma – Il maltempo che ha flagellato negli ultimi giorni e nelle ultime ore molte regioni italiane, sta risparmiando temporaneamente, invece, il Lazio è anche la Capitale. Malgrado un contesto barico ugualmente depressionario, è mancata l’esposizione alla traiettoria dei fronti sicché, perlomeno nelle ultime 24 ore, non si sono verificate precipitazioni degne di nota, se non qualche decimo di millimetro sporadico ...

Sky : da domani il Napoli torna in ritiro : Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli tornerà in ritiro da domani, per preparare la partita contro il Genoa di sabato. Sarebbe questa, dunque, la decisione presa da Carlo Ancelotti al quale la società aveva rimesso il pallino tra le mani. Posto che il ritiro si dovesse fare, spettava al tecnico decidere da quando. Ed ecco il responso. Tutti a Castel Volturno fino a sabato, dunque, per provare ad uscire dalla crisi ed ...

Ciclismo - Chris Froome finalmente torna a gareggiare : il britannico parteciperà domani al Criterium di Saitama : Quattordici settimane dopo l’incidente avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Delfinato, Froome torna in gara al Criterium di Saitama Chris Froome è pronto a tornare in sella alla sua bici per una gara vera e propria, lo farà domani in Giappone partecipando al Criterium di Saitama. AFP/LaPresse A quattordici settimane dal tremendo infortunio avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Critérium du Dauphiné, ...

Allerta Meteo - allarme ROSSO in Sicilia : stasera TORNADO - domani ALLUVIONI. Importanti novità per le scuole chiuse : Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato l’allarme ROSSO, il più alto livello previsto dal sistema di Allertamento Meteorologico in Italia, per gran parte della Sicilia che domani – Venerdì 25 Ottobre – verrà colpita da fenomeni temporaleschi molto violenti. L’allarme ROSSO è relativo ai territori delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta e a gran parte del territorio delle province ...

Previsioni Meteo Milano : oggi sole prevalente o nubi innocue - ma domani torna la pioggia con nuovi nubifragi [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Alba assolata sul capoluogo lombardo, salvo qualche velatura alta assolutamente innocua. La pressione è cresciuta nelle ultime 48 ore con 1020 hpa mediamente al suolo, geo-potenziali lievitati anche in quota, ma il tutto si configura piuttosto temporaneo. Il vortice iberico, complice una rimonta del fronte subtropicale su Spagna e Portogallo, compirà una manovra verso Nord, portandosi dapprima sulla Francia, ...

Torna Tú sí que vales da domani 19 ottobre : Sabrina Ferilli alla giuria popolare : Tú Sí Que vales Torna domani, 19 ottobre, per il sabato sera di Canale 5. Lo show internazionale vedrà partecipare talenti provenienti da tutto il mondo per stupire il pubblico e la giuria. Quest'anno a guidare i votanti in studio ci sarà la simpaticissima Sabrina Ferilli. Tú sí que vales: il sabato sera con Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi L'attesissimo show del sabato sera ospiterà, sul palco del Teatro 8 degli ...

Equitazione : torna in Sicilia la Coppa degli Assi - domani il via ad Ambelia (2) : (Adnkronos) - Il nuovo appuntamento di Ambelia rappresenterà una prestigiosa vetrina per la promozione dell'Isola ed è in quest'ottica che l'Istituto di incremento ippico per la Sicilia e Veronafiere hanno predisposto un protocollo d'intesa che sarà firmato, a novembre, in occasione di Fieracavalli

Equitazione : torna in Sicilia la Coppa degli Assi - domani il via ad Ambelia : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - torna in Sicilia, dopo otto anni di assenza, la 34esima edizione della Coppa degli Assi, il concorso equestre internazionale di salto a ostacoli. Palcoscenico della competizione sarà l’impianto della Tenuta di Ambelia (Catania) dove domani, venerdì 18 ottobre, si aprir

M5S : torna sfida capigruppo - oggi voto Senato domani Camera : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – torna la sfida per la scelta dei nuovi capigruppi M5S di Camera e Senato. oggi alle 20 si chiude lo scrutinio a Palazzo Madama. I Senatori grillini sono chiamati a scegliere tra l’attuale vice, Gianluca Perilli, Danilo Toninelli, Marco Pellegrini e Stefano Lucidi. Alla Camera, invece, sarà un testa a testa: dopo il voto della scorsa settimana sono rimaste in piedi le sole candidature ...

domani torna il sole - ma weekend tra pioggia e temporali : Oggi allerta meteo su Marche e Abruzzo con venti forti. Le previsioni dicono che domenica il clima sarà migliore al centro nord

domani sarà venerdì e torna Vodafone Happy Friday con un regalo niente male : Domani sarà venerdì, 4 ottobre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. Per la giornata di Domani Vodafone ha preparato, come ormai sta facendo da un periodo a questa parte, solo un regalo, perciò i clienti non avranno la possibilità di scegliere il premio che preferiscono. Il regalo che sarà proposto per la giornata di Domani è ...

Meteo - da domani torna l'estate : weekend di sole con qualche pioggia al Nord : A partire da venerdì, le previsioni Meteo annunciano che il tempo andrà decisamente migliorando grazie ad un promontorio di alta pressione in avvicinamento da ovest....

Da domani torna l'estate al Centro-Sud : 9.53 L' alta pressione sul nostro Paese porterà in questo fine settimana bel tempo e caldo estivo al Centro-Sud. Le prime deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile di origine atlantica inizieranno a disturbare i cieli del Nord, in particolare l'area alpina e prealpina, le coste settentrionali della Toscana ed il levante ligure. Ombrelli a portata di mano dunque su questi settori in quanto non sono da escludersi piovaschi a carattere ...