Curling | Europei 2019 | le favorite Duello stellare tra Svezia e Svizzera al femminile

Curling - Europei 2019 : i favoriti. La Svezia di Edin è imbattibile? La Scozia difende il titolo - l’Italia ci prova : La Svezia è la grande favorita per il trionfo agli Europei 2019 di Curling per quanto riguardo il settore maschile, la compagine scandinava ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro sfumata lo scorso anno a sorpresa nella finale persa contro la Scozia. La corazzata guidata da Niklas Edin si è imposta nella rassegna continentale dal 2014 al 2017, quattro successi consecutivi per uno degli skip più forti di tutti i tempi ...

Curling - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - tv - orari e streaming : L’Italia maschile parteciperà agli Europei 2019 di Curling che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, la nostra Nazionale si presenterà sul ghiaccio con grandi ambizioni dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa e l’obiettivo è quello di cercare di ripetere quello storico risultato col sogno magari di fare ancora meglio. Gli azzurri affronteranno le altre nove squadre in un round robin tutti contro ...

Curling - Europei 2019 : i convocati e le ambizioni dell’Italia. Azzurri per bissare il podio del 2018 : L’Italia maschile si presenta con grandissime ambizioni agli Europei 2019 di Curling che si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ben figurare in questa kermesse riservata alle migliori dieci squadre del Vecchio Continente e vuole cercare di replicare la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa anche se il sogno è naturalmente quello di fare meglio. Gli Azzurri ...

Curling - Europei 2019 : Italia femminile in Serie B - obiettivo promozione. Si sogna il Mondiale : L’Italia femminile è costretta a disputare la Serie B degli Europei 2019 di Curling in programma a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. La nostra Nazionale è retrocessa in cadetteria dodici mesi fa, il ritiro di un mostro sacro come Diana Gaspari ha messo in crisi l’intero movimento in rosa che è così uscito dalle magnifiche dieci che lotteranno per le medaglie in terra scandinava. Le ragazze sono relegate al piano inferiore ...

Curling - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Le migliori dieci squadre maschili e femminili si affronteranno nella kermesse continentali, come da tradizione si disputerà un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una sola volta) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, ci sarà anche l’Italia con la compagine ...

Curling - l’Italia ha vinto il Grand Prix Inter : Retornaz e compagni verso gli Europei : L’Italia ha vinto il Grand Prix Inter andato in scena nel weekend a Berna (Svizzera). La Nazionale maschile di Curling si è imposta in questo prestigioso torneo e ha fatto centro nell’ultimo appuntamento agonistico prima degli Europei che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un fine settimana perfetto vincendo tutte le partite. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ...

Curling - l’Italia maschile si ferma in semifinale al Masters Champery : ottimi azzurri verso gli Europei : Il Masters Champery ha aperto ufficialmente la stagione del grande Curling internazionale, l’Italia è stata protagonista nel prestigioso torneo in Svizzera e gli azzurri si sono fermati soltanto in semifinale dopo aver vinto i quattro incontri della fase a gironi e il quarto di finale. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin si sono sbarazzati nell’ordine della Svezia di Edin (8-6), della Svizzera di Iseli (7-2), ...