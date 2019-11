Curling | Europei 2019 | il calendario delle partite dell’Italia Date | programma | tv

Curling - Europei 2019 : i convocati e le ambizioni dell’Italia. Azzurri per bissare il podio del 2018 : L’Italia maschile si presenta con grandissime ambizioni agli Europei 2019 di Curling che si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ben figurare in questa kermesse riservata alle migliori dieci squadre del Vecchio Continente e vuole cercare di replicare la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa anche se il sogno è naturalmente quello di fare meglio. Gli Azzurri ...

Curling - Europei 2019 : Italia femminile in Serie B - obiettivo promozione. Si sogna il Mondiale : L’Italia femminile è costretta a disputare la Serie B degli Europei 2019 di Curling in programma a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. La nostra Nazionale è retrocessa in cadetteria dodici mesi fa, il ritiro di un mostro sacro come Diana Gaspari ha messo in crisi l’intero movimento in rosa che è così uscito dalle magnifiche dieci che lotteranno per le medaglie in terra scandinava. Le ragazze sono relegate al piano inferiore ...

Curling - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Le migliori dieci squadre maschili e femminili si affronteranno nella kermesse continentali, come da tradizione si disputerà un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una sola volta) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, ci sarà anche l’Italia con la compagine ...

Curling - l’Italia ha vinto il Grand Prix Inter : Retornaz e compagni verso gli Europei : L’Italia ha vinto il Grand Prix Inter andato in scena nel weekend a Berna (Svizzera). La Nazionale maschile di Curling si è imposta in questo prestigioso torneo e ha fatto centro nell’ultimo appuntamento agonistico prima degli Europei che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un fine settimana perfetto vincendo tutte le partite. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ...

Curling - l’Italia maschile si ferma in semifinale al Masters Champery : ottimi azzurri verso gli Europei : Il Masters Champery ha aperto ufficialmente la stagione del grande Curling internazionale, l’Italia è stata protagonista nel prestigioso torneo in Svizzera e gli azzurri si sono fermati soltanto in semifinale dopo aver vinto i quattro incontri della fase a gironi e il quarto di finale. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin si sono sbarazzati nell’ordine della Svezia di Edin (8-6), della Svizzera di Iseli (7-2), ...