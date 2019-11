Cuneo | tre ultrasessantenni fanno saltare un postamat per rubare 30mila euro | arrestati

Incidente Cuneo - scontro frontale tra tre auto sulla Bovesana : un morto e quattro feriti : Incidente nella serata di ieri a Cuneo sulla Sp21 Bovesana: in seguito allo scontro frontale tra tre auto un uomo di 48 anni, Domenico Loiacono, di Robilante, è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 2 in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri dalla vetture coinvolto nello schianto.Continua a leggere

Manovra - che cosa cambia per i dipendenti e per le partite Iva : da taglio del Cuneo e stretta sui buoni pasto ai paletti per la flat tax : I dipendenti ottengono un primo mini taglio del cuneo fiscale. Ma, insieme a una quarantina di euro in più in busta paga, per loro arrivano la discussa stretta fiscale sulle auto aziendali e quella sui buoni pasto cartacei. Anche per le partite Iva il testo del ddl di Bilancio appena inviato al Parlamento per la conversione in legge – passibile quindi di ulteriori modifiche fino a fine anno – è una vittoria a metà. Dopo il tira e ...

Taglio del Cuneo fiscale : potrebbero essere coinvolti 15 milioni di italiani : In base alla prima bozza della legge di Bilancio del 2020 che è già stata approvata in CdM, nei nuovi piani del governo - così come contenuto anche nella nota di aggiornamento al DEF - pare esserci l'intenzione di arrivare ad un Taglio del cuneo fiscale al fine di aiutare i lavoratori medio - poveri. Questa potrebbe essere una delle principali manovre proposte dal governo per sostenere i lavoratori dipendenti. I lavoratori coinvolti nella nuova ...

Manovra - schema : giù detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del Cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Manovra - la bozza : giù le detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del Cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

DIRETTA/ Scandicci Cuneo - risultato 0-0 - streaming video Rai : 1set - si gioca! : DIRETTA Scandicci Cuneo streaming video Rai: risultato live della partita di volley femminile, si gioca nella 2giornata della Serie A1.

Cuneo - bimbo di tre anni colpito da vaso mentre gioca in giardino : morto : È morto all’alba il bambino di tre anni di Caramagna Piemonte (Cuneo) travolto da un vaso mentre giocava nel cortile di casa della nonna. Sul posto è intervento il personale del 118 e il piccolo è stato trasporto in ospedale. I medici hanno disposto l’immediato ricovero in ospedale, con il trasferimento in elisoccorso al Regina Margherita. Ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, è stato operato, in condizioni critiche, nel corso della ...

Cuneo - morto il bimbo di 4 anni schiacciato da un vaso di marmo mentre giocava in cortile : È morto il bimbo di 4 anni di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, che è stato schiacciato ieri da un vaso di marmo mentre giocava nel cortile di casa della nonna riportando un gravissimo trauma toracico. Il piccolo è deceduto all'alba al termine di un lungo e complicato intervento effettuato all'ospedale Regina Margherita di Torino.Continua a leggere

Cuneo - bimbo di 4 anni colpito in casa da un vaso di marmo mentre gioca : è gravissimo : gravissimo incidente domestico questo pomeriggio, intorno alle 16, a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Torino, Regina Margherita. A preoccupare i medici è il grave trauma toracico riportato nell'infortunio.Continua a leggere

Tre miliardi per il taglio del Cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Tre miliardi per il taglio del Cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio Cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio Cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Tre miliardi per il taglio del Cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca