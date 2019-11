Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Unper usare lo. È questa l’idea nata nel programma “Scuole che promuovono la salute” del Piano regionale Piemonte della prevenzione, con il coinvolgimento dell’Asl1 e 2 e le scuole “Umberto Primo” di Alba e “Peano Pellico” di, capofila del progetto. La filosofia di fondo è quella di dare agli alunni delle scuole secondarie di primo grado delle competenze affinché conoscano le potenzialità ma anche i pericoli che si corrono con l’uso del cellulare. “Si parte dall’idea – spiega il responsabile del progetto Aldo Ribera, vice preside del “Peano Pellico” – che si prendono le patenti per guidare i motorini e si mette in tasca aini una bomba senza che nessuno di loro sia adeguatamente istruito a usarlo”. Ilconsiste in una sorta di formazione che viene erogata alle scuole medie attraverso gli insegnanti che hanno svolto un corso presso ...

Noovyis : (Cuneo, nasce il patentino per lo smartphone. Patto tra ragazzi, scuola e famiglie per limitare i rischi dell’uso d… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Cuneo, nasce il patentino per lo smartphone. Patto tra ragazzi, scuola e famiglie per limitare i rischi dell’uso dei c… - DavidIDiablo : RT @fattoquotidiano: Cuneo, nasce il patentino per lo smartphone. Patto tra ragazzi, scuola e famiglie per limitare i rischi dell’uso dei c… -