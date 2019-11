Caso Cucchi - processo ai carabinieri : 12 anni a due militari : Gianni Carotenuto Il Tribunale di Roma ha condannato a 12 anni di carcere i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per la morte di Stefano Cucchi. L'accusa era di omicidio preterintenzionale. Assolti cinque medici (quattro per prescrizione) Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per quattro medici dell'ospedale Sandro Pertini e l'assoluzione per un quinto medico, il terzo ...

Cucchi - 12 anni ai due carabinieri del pestaggio : omicidio preterintenzionale. Ilaria : «Stefano può riposare in pace : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro...

Stefano Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio. Il Maresciallo Mandolini a 3 anni e 8 mesi per falso. Ilaria : «Ora potrà riposare in pace». : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: i due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio...

Sentenza Cucchi - fu omicidio : 12 anni ai carabinieri che lo picchiarono : D’Alessandro e Di Bernardo colpevoli di omicidio preterintenzionale, la Procura aveva chiesto 18 anni. Tre anni al maresciallo Mandolini che coprì il pestaggio, due e sei mesi a Tedesco che li denunciò in aula

Cucchi - sentenza : 12 anni ai carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro : I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi. L'imputato-teste Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale.

Cucchi - due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale : Stefano Cucchi morì il 22 ottobre 2009 mentre era in regime di custodia cautelare. La famiglia: "Ci sono voluti dieci anni...

Processo Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni : I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel Processo per la morte di Stefano Cucchi. È quanto deciso dai giudici della Corte d’assise di Roma. L’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall’accusa di omicidio. Le richieste dell’accusa con pene fino a 18 anni ...

Cucchi - condannati a 12 anni i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : omicidio preterintenzionale : È appena arrivata la sentenza per i cinque carabinieri imputati nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi: condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e assolto Francesco Tedesco.Continua a leggere

Cucchi - carabinieri condannati per omicidio : 12 anni a Di Bernardo e D'Alessandro. Assolto un medico - 4 prescritti : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati...

Cucchi - carabinieri condannati per omicidio : 12 anni a Di Bernardo e D'Alessandro. Assolto un medico - 4 prescritti : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati...

Stefano Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. Il Maresciallo Mandolini a 3 anni per falso. Ilaria : «Ora potrà riposare in pace». : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: i due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio...

Stefano Cucchi - condannati a 12 anni i carabinieri del processo bis : “Omicidio preterintenzionale” : È appena arrivata la sentenza per i cinque carabinieri imputati nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi: condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e assolto Francesco Tedesco.Continua a leggere

Cucchi - carabinieri condannati a 12 anni per omicidio Di Bernardo e D'Alessandro. Assolto un medico - 4 prescritti : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati...

Cucchi - carabinieri condannati a 12 anni per omicidio Di Bernardo e D'Alessandro. Assolto un medico - 4 prescritti : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati...