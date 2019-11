Corsa all’Huawei P30 Lite | offertissima Black Friday Amazon del 14 novembre

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Non saremo nel bel mezzo del2019, ma ci siamo praticamente vicini: il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi (siamo quasi obbligati visto il prezzo che abbiamo scovato per voi) è sempre, in relazione all'amatissimo Huawei P30, tra gli smartphone medio-gamma più acquistati di questo periodo. Tenetevi forte, perché magari nemmeno ve l'aspettavate una cifra tanto bassa: 239.73 euro per gli utentiPrime, con spedizione gratuita in 1 giorno e consegna entro domani 15(se concluderete l'acquisto entro una manciata d'ore, come dovreste fare a prescindere per non rischiare di vedere la cifra gonfiarsi). Il modello in questione è quello Midnight, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (naturalmente DualSIM). Se siete interessanti alla versione Peacock Blue il prezzo sale, anche se di poco: in quel caso servirano 243.99 ...