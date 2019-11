Conte promette 5 mila euro ai privati veneziani danneggiati |  20 mila agli esercenti 

Fonte : agi

(Di giovedì 14 novembre 2019) Giuseppeha dato le prime cifre sui rimborsi aiper i danni subiti con l'acqua alta di martedì notte. "Per quanto riguarda il ristoro dei danni - ha detto il presidente del Consiglio al termine della riunione in prefettura - ci sono due fasi: la prima consentirà di indennizzareed esercenti commerciali fino ad un limite di 5per ie 20per gli esercenti". "Questi soldi potranno arrivare subito. Poi chi ha danni più consistenti li quantificheremo con più calma e ovviamente dietro istruttoria tecnica potranno anche essere liquidati quelli maggiori", ha aggiunto. "Nel Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza, come richiesto dal presidente della Regione", ha poi confermato. "Questo - ha proseguito, al termine della riunione mattutina in prefettura - ci consentirà di varare già le prime dotazioni ...

