Conte da Venezia | “Oggi dichiareremo lo Stato di emergenza per la città | fondi

Venezia - Conte : stato di emergenza in Cdm : Proseguono i test alle paratie del Mose, mentre il ministro De Micheli annuncia l’intenzione di spostare 200 Grandi navi

Venezia - Conte : stato emergenza in CdM : 12.08 "Nel Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza. Ci è stato chiesto dal presidente della Regione. Questo ci consentirà di varare le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso e a ripristinare la funzionalità dei servizi". Così il presidente del Consiglio Conte. Sul versante Mose, la ministra dei Trasporti e Infrastrutture De Micheli conferma a Radio Capital che ...

Emergenza Venezia - Conte : "5mila € a privati - 20mila a negozi" : Giuseppe Conte ha dato le prime cifre sui rimborsi ai Veneziani per i danni subiti con l'acqua alta di martedì notte. "Per quanto riguarda il ristoro dei danni - ha detto il presidente del Consiglio al termine della riunione in prefettura - ci sono due fasi: la prima consentira' di indennizzare privati ed esercenti commerciali fino ad un limite di 5 mila per i privati e 20 mila per gli esercenti". Segui su affaritaliani.it

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Venezia - Conte : “Pronti a dichiarare stato di emergenza. Polemiche nella maggioranza? Non mi faccio distrarre” : “Con il Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia: c’è stato chiesto dal presidente della Regione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco Luigi Brugnaro. “Questo ci consentirà – ha ...

Acqua alta a Venezia - Conte : “Nessuno resterà solo” [FOTO] : “Il governo è solidale e presente, nessuno resterà da solo“: lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Venezia. Il premier ha posta anche una foto che lo ritrae con Walter Mutti, un commerciante della città lagunare. “Ha perso la sua edicola, sommersa dall’impeto delle acque. Stamane l’ho incontrato in Prefettura a Venezia: ho ascoltato le sue parole di dolore, uguali a tante altre che ...

Conte : impegno per Venezia e per il Mose : 8.44 "Per Venezia c'è un impegno a 360gradi,c'è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere". Lo ha detto il premier Conte uscendo dall'albego in cui passato la notte,a Venezia. Alla domanda se l'impegno per finire il Mose basterà,ha risposto:"Speriamo,confidiamo di sì, è un'opera su cui sono stati spesi tanti soldi ed è in fase finale,va completata e poi manutenuta". Ai Veneziani:"Vi siamo vicini e speriamo di prevenire ...

Maltempo - Conte : “Il governo c’è - è vicino a Venezia e ai veneziani” : “Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio. Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è. È vicino a Venezia e ai Veneziani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. ...