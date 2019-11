Concorsi Agenzia delle Entrate | ci potrebbero essere 2600 nuove assunzioni entro il 2022

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'potrebbe decidere di faree circolano voci che nei prossimi mesi vorrebbe bandire almeno tre procedure selettive per reclutare personale non dirigenziale. Inoltre,previste anche due procedure per il reclutamento di dirigenti. In particolare, le selezionipartire nei primi mesi del 2020 e si parlerebbe diposti di lavoro messi a disposizione, di cui 300 sarebbero per i dirigenti e le altre 2300 unitàper il personale non dirigenziale. Ovviamente è stato specificato che il numero di unità indicato riguarda leche sono state già autorizzate dall'tramite la normativa vigente. Però c'è da aggiungere che il numero potrebbe anche subirevariazioni in aumento, nel caso in cui ci dovesseronorme che dessero la possibilità di reclutare più personale. ...

