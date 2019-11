Con il passaggio del martelletto cambio di presidenza al Soroptimist Club dell’Aquila

Juventus - Contro il Lokomotiv può già arrivare il passaggio del turno : Cosa deve fare la Juve per qualificarsi agli ottavi di Champions – La Juventus scende in campo contro il Lokomotiv Mosca nella quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. I bianconeri volano in Russia per una trasferta complicata, che tuttavia potrebbe già regalare l’accesso al prossimo turno della competizione. Un successo contro […] L'articolo Juventus, contro il Lokomotiv può già arrivare il passaggio del turno è stato ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : il passaggio di Consegne di Zagitova a Kostornaia - il coraggio di Guignard-Fabbri. Le impressioni della terza tappa del Grand Prix : È stata una tappa di difficile lettura l’Internationax De France 2019, terzo appuntamento della serie ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura andata in scena lo scorso fine settimana presso il contestassimo ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). Una pista con parecchi problemi quella Francese, la quale ha mietuto vittime in tutte quattro le specialità a causa soprattutto del fondo molle e pregno di pozze d’acqua; in ...

Juncker - il presidente della Commissione Ue sarà operato per un aneurisma. Ma ci sarà al passaggio di Consegna Con von der Leyen : Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, il prossimo 11 novembre sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un aneurisma – la dilatazione di un’arteria cerebrale – già in programma da alcune settimane. Lo rende noto alle agenzie di stampa una fonte del suo entourage che precisa: durante i giorni di ricovero a sostituire il presidente sarà il suo vice Frans Timmermans. E aggiunge che Juncker, 64 anni, ...

Morto Bonaiuti - per 18 anni uomo ombra di BerlusConi. Poi il doloroso passaggio Con Alfano (citando Edith Piaf) : È Morto a Roma, dopo una lunga malattia. Aveva 79 anni. È stato anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio e parlamentare

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : CicCone scatenato - va via sul terzo passaggio sul San Luca Con Latour. Nibali e Valverde pimpanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 I big dovranno muoversi sul penultimo passaggio sul San Luca, poiché riprendere i due battistrada sarà difficilissimo. 16.21 16 km al traguardo, 40″ per i battistrada sul gruppo. Tolhoek a 20″. 16.19 Latour continua a dare l’idea di non trovarsi particolarmente a suo agio in discesa. 16.17 I due scollinano ora. Mancano 2 giri alla fine. Tolhoek tra i battistrada e il ...

Porta segreta nel box doccia - il passaggio Conduce al "tesoro" : arrestato : Da una Porta segreta nel box doccia si accedeva a un capannone in cui venivano coltivate circa 500 piante di marijuana in...

Mogadiscio - bomba esplode al passaggio di un Convoglio di militari italiani : nessun ferito : Attentato contro le truppe italiane schierate a Mogadiscio. Un ordigno artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani. Lo riferiscono i media locali, precisando...

Somalia - media : “Ordigno esplode al passaggio di un Convoglio italiano” : Un ordigno esplosivo artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio. Lo riferiscono i media locali, precisando che il convoglio si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso il ministero della Difesa somalo. Fonti della Difesa italiana confermano la presenza di mezzi italiani sul luogo dell’attacco senza aggiungere al momento altri ...

Silvia Vono - l'sms Con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio Con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

Giuseppe Conte sui rapporti tra Lega e Russia : "Urgente un nuovo passaggio parlamentare" : Un nuovo passaggio parlamentare sarebbe “urgente e necessario”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo, a Skytg24, a una domanda sui rapporti tra Russia e Lega, precisando di non avere comunque “elementi”. Il premier si riferisce al caso con al centro gli incontri all’hotel Metropol di Mosca su cui la procura di Milano ha aperto un’inchiesta.Se si ha “un ruolo - ha aggiunto Conte - ...