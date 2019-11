Compie 16 anni e spara in una scuola | 2 morti vicino Los Angeles Il sospettato

Il principe Carlo Compie 71 anni e in India festeggia con Katy Perry : Il principe Carlo compie 71 anni e spenge le candeline lontano dalla sua Inghilterra, da Camilla Parker Bowles e dalla regina. Il duca del Galles si trova, infatti, in India per impegni istituzionali. Il primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo sta compiendo, in solitaria, un royal tour dell'India. Con lui sarebbe dovuta partire anche la consorte Camilla che, per una brutta infezione al petto, è stata invece costretta ad ...

Cinematti Compie dieci anni : quando i social - se usati bene - diventano una ricchezza : Sono sempre sorpreso e meravigliato per l’incredibile vitalità che ogni volta i Cinematti riescono a trasmettere. E questo piccolo miracolo social si è puntualmente ancora ripetuto in occasione della serata del 26 ottobre scorso, nel corso della quale questo gruppo, nato casualmente su Facebook, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Una serata di grande partecipazione, di ricordi e di affetti che si rinnovano ogni volta che ...

Riccardo Scamarcio Compie 40 anni

«Voi credete che non lo sono mai ma, stavolta, sono emozionata anch'io». È così che Ambra Angiolini presentava venticinque anni fa, al pubblico di Non è la Rai, il suo primo singolo: T'appartengo. Un brano che, anche grazie alla popolarità del programma e della stessa Ambra, è diventato in breve tempo un cult, una ...

Alessia Marcuzzi Compie 47 anni : party divertente con le amiche : Anche per la bellissima Alessia Marcuzzi scorrono gli anni, nonostante la sua bellezza sembri immutata. Ed è giunta finalmente la data del suo anniversario di compleanno. La vitale conduttrice ha compiuto 47 anni in perfetta forma fisica. Non potevano mancare in suo onore i festeggiamenti per la lieta ricorrenza. La showgirl romana ha ricevuto un originale, quanto sofisticato, regalo a sorpesa ideato con affetto dalle sue fedelissime amiche. La ...

Leonardo Di Caprio spegne 45 candeline. Nato a Los Angeles l'11 novembre 1974, l'attore debuttò sul piccolo schermo da bambino: a poco ...

Leonardo DiCaprio compie 45 anni.

Buon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anni

L’uomo del giorno – Buon compleanno Alessandro Del Piero - ‘Pinturicchio’ Compie 45 anni : auguri ad un campione come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche e soprattutto per i tifosi della Juventus: è il compleanno di Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori di sempre e modello anche fuori dal campo. E’ stato soprannominato ‘Pinturicchio’ da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco, è stato ...

Gigi Riva Compie 75 anni - gli auguri del Cagliari : "Buon compleanno, Gigi!". Il Cagliari fa gli auguri al suo mito, Gigi Riva che compie oggi 75 anni. "Era solo un ragazzino smilzo, timido. Parlava poco, l'espressione imbronciata di chi a 18 anni aveva già molto vissuto e sofferto. Il cuore gonfio di orgoglio, la testa piena di riccioli e di sogni. Voleva diventare un calciatore, indossare un giorno la maglia della Nazionale. Il pallone era una malattia sin da bambino. Giocava per le polverose ...

Fibrillazione atriale : Compie 10 anni il palloncino che ha salvato oltre 12mila pazienti italiani : Il criopallone di Medtronic, che ha rivoluzionato il trattamento della Fibrillazione atriale, compie 10 anni. L’azienda, leader nelle tecnologie biomedicali, celebra così i primi 10 anni della terapia crioablativa, che ha permesso di trattare in modo sicuro ed efficace più di 500.000 mila pazienti nel mondo, di cui oltre 12.000 in Italia. 10 anni di Arctic FrontTM, 10 anni di esperienza e di continua evoluzione, che attesta Medtronic pioniere ...

Matthew McConaughey Compie 50 anni e si regala Instagram

Pac-Man Compie 40 anni e Bandai Namco celebra l'evento con un anno ricco di eventi e annunci : Bandai Namco Entertainment invita i fan di Pac-Man di tutto il mondo a partecipare all'iniziativa "Join the PAC" e prepararsi a un anno di festeggiamenti nel 2020 per commemorare il 40° anniversario di Pac-Man come icona dei videogiochi e della cultura popolare. Per un'anteprima di tutte le attività, partnership e sorprese che arriveranno, potete visitare www.pacman.com.Nato il 22 maggio del 1980, Pac-Man è subito diventato famosissimo nelle ...

Esplorando il corpo umano – Siamo fatti così - Compie 30 anni e arriva su Netflix (e sì - sono solo 26 episodi) : La serie cult d’animazione Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano ha festeggiato i 30 anni dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su Netflix. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno del corpo umano di Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali ...