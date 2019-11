Cocaina purissima tra le banane | vale 250 milioni di euro

Cocaina purissima tra le banane al porto di Gioia Tauro - 1.200 chili di droga : vale 250 milioni : La Cocaina era nascosta in 144 pacchi in un container refrigerato adibito al trasporto di banane, proveniente dal Sud America e destinato, secondo quanto è risultato dai documenti di spedizione, in Germania. Si tratta di uno dei sequestri più importanti mai realizzati nel territorio nazionale.Continua a leggere