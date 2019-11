Clima | Ministro Costa | “Non solo Venezia | ci stiamo tropicalizzando”

Lorenzo Fioramonti - il ministro di Greta Thunberg : "Cambiamento Climatico - materia obbligatoria a scuola" : L'Italia può diventare la prima nazione al mondo a rendere obbligatorio nel suo sistema scolastico lo studio dei temi inerenti al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. La proposta è stata avanzata dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti attraverso un'intervista rilasciata all'ag

Il decreto Clima giovedì in Cdm - il ministro Costa : "Testo condiviso dal Governo" : “Al lavoro per gli ultimi ritocchi al decreto Clima che, possiamo finalmente dirlo ufficialmente, domani sarà discusso in consiglio dei Ministri”. Lo annuncia su facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale - ha spiegato - che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata ...

Clima - Ministro Gualtieri : “Da subito grande piano di investimenti green” : “Nella prossima finanziaria aumenteremo gli investimenti. Un paese che riduce e non aumenta gli investimenti non ha futuro e nella ottica pluriennale istituiremo un grande fondo dedicato alla transizione ecologica dell’economia, già da subito, e ci batteremo anche perché gli investimenti in questa area siano scorporati dal calcolo del deficit a livello europeo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Economia, Roberto ...

Clima - Ministro Costa : il decreto “sarà approvato entro un paio di CdM” : “Dobbiamo collegarlo alla legge di Stabilità. A me interessa” che il dl Clima arrivi “in Cdm il prima possibile ma interessa anche che la quadra ci sia. Si sta lavorando e nel giro di un paio di Cdm” sarà approvato “credo che ci siamo“. Lo dice il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a Sky Tg24. L'articolo Clima, Ministro Costa: il decreto “sarà approvato entro un paio di CdM” sembra essere ...

Clima - il ministro Costa : “Sul DL andiamo avanti con la decisione - siamo in emergenza” : “Sul dl Clima vado avanti perché l’emergenza è sotto gli occhi di tutti e le coperture ci sono”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in una intervista all’AGI. Il grande successo della marcia per il Clima dimostra in effetti che siamo ad un punto di svolta. Non è più possibile tirarsi indietro. “Ho sostenuto e sostengo l’urgenza di questo provvedimento – spiega il ministro – che ...

SCIOPERO 27 SETTEMBRE PER IL Clima/ Fridays for future - appello del ministro Costa : SCIOPERO del CLIMA 27 SETTEMBRE 2019: cortei e manifestazioni in tutta Italia. Il ministro Costa: 'Per dare risposte bisogna cambiare il paradigma'.

Ministro Fioramonti - ecco cosa può fare per appoggiare davvero la nostra lotta per il Clima : di Davide Ramelli Egregio Ministro Fioramonti, abbiamo letto le sue parole di approvazione per quello che noi di Fridays For Future Italia stiamo facendo. Siamo molto contenti del riconoscimento per il movimento studentesco, che in passato è mancato dai governi, ma ci teniamo a mettere in chiaro come dalle parole occorra passare ai fatti. Le manifestazioni del 27 settembre non sono solo “lodevoli iniziative” come le ha definite, ma sono gli ...

Ministro Fioramonti : “Sciopero per il Clima - la più grande lezione da frequentare” : Lo sciopero contro i cambiamenti climatici “è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato ‘istruzione no estinzione’ e questo slogan resterà fintanto che io sarò Ministro“. Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in occasione del ...

Ministro Fioramonti : “Sciopero per il Clima - la più grande lezione da frequentare” : Lo sciopero contro i cambiamenti climatici “è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato ‘istruzione no estinzione’ e questo slogan resterà fintanto che io sarò Ministro“. Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in occasione del ...

Sciopero per il Clima : il ministro giustifica gli studenti. Ma i presidi no : Global strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for ...

Sciopero per il Clima - il ministro scrive alle scuole : “Giustificate le assenze di chi protesta” : Dal ministero dell'Istruzione guidato da Lorenzo Fioramonti è partita una circolare che invita le scuole (“pur nella loro...

Il ministro dell’Istruzione ha invitato le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il Clima : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, in programma in tutto il mondo per venerdì 27 settembre.

Global Strike for Future - ministro Fioramonti ai presidi : “Giustificare chi partecipa ai cortei di protesta contro cambiamento Climatico” : La settima scorsa ha definito lo sciopero Globale per il clima “la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Ora il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in una circolare rivolta ai dirigenti scolastici manifesta l’auspicio che un’eventuale assenza degli studenti per partecipare alla mobilitazione venga “giustificata“. La manifestazione mondiale contro il cambiamento climatico è ...

La circolare del ministro dell'Istruzione : "Le assenze per lo sciopero per il Clima sono giustificate" : Le assenze scolastiche dovute allo sciopero per clima sono giustificate, perché c’è in gioco il bene più essenziale: imparare a prendersi cura del mondo. È quanto stabilito dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha reso nota la sua decisione con un post su Facebook.“In accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate nelle tematiche ...