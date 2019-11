Clima | la ricercatrice | “Morte per smog tra le principali minacce per l’Italia”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Leper l’Italia sono le morti per inquinamento atmosferico, le ondate di calore e la riduzione del potenziale di resa delle colture”. Lo ha detto all’AGI Marina Romanello della University College London, una delle autrici del report pubblicato su The Lancet. “Dagli anni ’60, il potenziale di resa delle colture per il mais si e’ ridotto del 10,2 per cento, quello per il grano invernale e’ diminuito del 5 per cento, il potenziale del grano primaverile si e’ ridotto del 6 per cento, quello della soia e’ diminuito del 7 per cento e il potenziale di resa del riso e’ diminuito del 5 per cento”, riferisce la scienziata, secondo la quale i numeri parlano chiaro. “L’Italia e’ esposta a livelli molto elevati di inquinamento atmosferico, che portano a circa 46.000 decessi prematuri a ...