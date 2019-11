Cina sconfitta dalla Siria | Lippi perde la pazienza e si dimette | “non fanno 3 passaggi

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano esce sconfitta da Mosca - Alexey Shved trasCina il Khimki : Seconda sconfitta in quest’edizione di Eurolega per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Ettore Messina cade in Russia, al cospetto del Khimki Mosca, vittorioso con il punteggio di 87-79 dopo una più che valida prova offensiva. Gli uomini di Rimas Kurtinaitis si possono definire ben contenti dei 24 punti di Alexey Shved (al netto del 5/14 da tre), dei 19 di Jonas Jerebko, degli 11 di Devin Booker e dei 10 di Stefan ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano esce sconfitta da Mosca - Alexey Shved trasCina il Khimki : Seconda sconfitta in quest’edizione di Eurolega per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Ettore Messina cade in Russia al cospetto del Khimki Mosca, vittorioso con il punteggio di 87-79 dopo una più che valida prova offensiva. Gli uomini di Rimas Kurtinaitis si possono definire ben contenti dei 24 punti di Alexey Shved (al netto del 5/14 da tre), dei 19 di Jonas Jerebko, degli 11 di Devin Booker e dei 10 di Stefan ...

Cina sconfitta dalla Siria - Lippi si dimette da ct : Finisce l’avventura di Marcello Lippi alla guida della Cina. Il ct campione del mondo con l’Italia nel 2006 si è dimesso dal suo incarico dopo la sconfitta della nazionale di Pechino contro la Siria (2-1), a Dubai, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. L’annuncio, come riferisce l’agenzia Xinhua, è stato dato […] L'articolo Cina sconfitta dalla Siria, Lippi si dimette da ct è stato realizzato ...

Risultati NBA – Crisi senza fine per Golden State - Harden trasCina Houston : San Antonio sconfitta in casa : Gli Warriors non riescono ad uscire dal tunnel in cui si son cacciati, perdendo anche contro Utah. Il solito Harden trascina Houston Quarta sconfitta consecutiva e ultimo posto a Est per Golden State Warriors, entrata in una Crisi di Risultati dal momento dell’infortunio di Steph Curry. La franchigia californiana cede anche agli Utah Jazz, alzando bandiera in bianca al Chase Center con il risultato di 108-122. A nulla servono i 33 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (6 Novembre). Vince Gallinari - sconfitta per Belinelli. LeBron James trasCina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Scendeva in campo Danilo Gallinari, che ha messo a referto 16 punti nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic per 102-94. Per OKC si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ottenuta grazie anche ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 20 di Chris Paul. E’ crisi ormai aperta, invece, per i Magic, che si trovano ad affrontare la terza sconfitta ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (6 Novembre). Vince Gallinari - sconfitta per Belinelli. LeBron James trasCina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Scendeva in campo Danilo Gallinari, che ha messo a referto 16 punti nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic per 102-94. Per OKC si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ottenuta grazie anche ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 20 di Chris Paul. E’ crisi ormai aperta, invece, per i Magic, che si trovano ad affrontare la terza sconfitta di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trasCina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...