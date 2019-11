Cile | scende in campo anche la nazionale | “Non giocheremo col Perù | il Paese ha altre

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ini scendono in piazza e lana nonin. Tutti dalla stessa parte. I calciatorini non giocheranno la partita di martedì contro ilin segno di solidarietà con i manifestanti del loro, impegnati in una dura e lunga protesta cominciata contro l’aumento del biglietto della metro a Santiago e che poi si è allargata contro le disuguaglianze. Il capitano Gary Medel sui suoi profili social ha scritto: “Siamo calciatori, ma prima di tutto persone. Rappresentiamo tutto ile sappiamo che adesso ilhapriorita’ che la partita di martedì. C’è una partita più importante, quella dell’uguaglianza, quella di cambiare affinché tutti ini vivano in unpiù giusto. Appoggiamo le manifestazione, ma senza violenze e feriti”. La decisione dei giocatori de La Roja ha generato una certa sorpresa in. ...

