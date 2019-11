Ciclismo | Fausto Masnada e la grande chance in una squadra World Tour nel 2020

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Tra i tanti giovani italiani esplosi nel 2019 troviamo, senza ombra di dubbio,, reduce da una stagione spettacolare che gli ha consentito di fare il cosiddetto “salto di qualità” passando dalla categoria Professional assieme all’Androni Giocattoli-Sidermec alcon la CCC. Lapolacca lo ha ingaggiato per due anni, in cui potrà crescere ancora di più e dimostrare tra i big delinternazionale di essersi meritato veramente questo passaggio. Classe 1993, di Bergamo,, dopo una carriera da dilettante con il Team Colpack, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2017 con l’Androni di Gianni Savio, dove ha affrontato tre annate ad alti livelli. L’exploit definitivo lo ha raggiunto in questo 2019, dove svettano su tutte le due vittorie di tappa alof the Alps, corso da grandissimo protagonista, il ...

USLegnanese1913 : Vi aspettiamo in #ViaQuadrio insieme alla Contrada San Bernardino per alla serata dedicata dedicata al Campionissi… - germanshepard8 : #7Novembre 1942. Al velodromo Vigorelli di Milano Fausto Coppi stabilisce il nuovo record dell'ora di ciclismo perc… - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: 07/11/1942 - Record dell'ora di ciclismo per Fausto Coppi a Milano: 45 km e 871 metri - -