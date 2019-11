Christian De Sica parla di Costanzo a La Vita in Diretta | “Gli devo molto”

Sono Solo Fantasmi - Christian De Sica tra commedia - horror e autobiografia : Sono Solo Fantasmi è il nono film da regista di Christian De Sica, una inedita commedia horror fatta di risate – un po’ di grana grossa, con scatologie da cinepanettone – e spaventi autentici. Merito anche del figlio Brando che, non accreditato, ha coadiuvato il padre, come aveva già fatto nel precedente Amici Come Prima con Boldi, occupandosi degli aspetti più tecnici della regia. Christian De Sica è Thomas, mago romano squattrinato che, ...

Christian De Sica e l’importanza della famiglia : “Devo molto a mio figlio Brando” : Un Christian De Sica inedito al Corriere della Sera per presentare “Sono solo fantasmi”, dal 14 novembre al cinema nelle vesti di regista e di inteprete. Si parla dell’importanza della famiglia, quella dalla quale proviene e quella che ha creato. Da papà Vittorio a suo figlio Brando fino alla moglie Silvia Verdone, sorella di Carlo. Christian De Sica mette al centro la sua famiglia. La sua storia professionale si mischia ...

La Napoli di Christian De Sica è piena di fantasmi (paterni) - : Cinzia Romani Nel nuovo film l'attore e regista racconta una Partenope misteriosa ma da ridere. E ridà vita al grande Vittorio Cinzia Romani da Roma Vedi Napoli e poi muori. E ce ne sono tante di anime in pena, in quel di Partenope. Così Christian De Sica, in un colpo solo, resuscita il padre Vittorio e lancia il figlio Brando con Sono solo fantasmi, commedia horror (da giovedì con Medusa) ambientata ai piedi del Vesuvio. Firmato, ...

“Sono solo fantasmi” - una horror comedy Christian De Sica : Somiglia molto al suo vero padre, Vittorio, il papà che riappare come fantasma nel film di Christian De Sica, "Sono solo fantasmi", nei cinema dal 14 novembre: stesso viso, stessa passione per il gioco, stesso desiderio di godersi la vita. Christian gli rende in qualche modo omaggio in un thriller-horror che ha cosceneggiato e diretto. Lui interpreta un mago in bolletta che in occasione della morte del padre si ritrova a Napoli con i fratelli, ...

Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica - Patty Pravo - Alessio Boni tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica, Patty Pravo, ...

