Chong Juventus | blitz di Paratici | arriva il nuovo colpo alla Pogba

Calciomercato Juventus - possibile nuovo 'colpo alla Pogba' : è Chong dello United (RUMORS) : La Juventus ha dimostrato - nell'ultimo Calciomercato estivo e non solo - come l'idea sia quella di investire su giovani di qualità, che siano pronti per il presente ma che diventino dei riferimenti soprattutto in futuro: gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero per la prima squadra e Mota Carvalho, Han e Rafia per l'under 23 ne sono la dimostrazione. Inoltre, a gennaio potrebbe arrivare un giovane centrocampista offensivo ...