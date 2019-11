Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019)– La Multiservizi Caerite dicomunica che sono online i bandi per la selezione di due unità di personale. Il primo avviso riguarda la copertura di un posto per “impiegatoufficioe commerciale” a tempo indeterminato per le farmacie comunali. Per partecipare al bando occorre seguire le indicazioni contenute nella sezione del sito ufficiale della Multiservizi Caerite in “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” al link (https://www.multiservizicaerite.it/wp-content/uploads/Concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n.1-posto-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-per-impiegato--ufficio--e-commerciale-scadenza-3122019-ore-12.pdf). La domanda deve essere inviata nelle modalità descritte entro le ore 12 del 3 dicembre 2019. Il secondo avviso, ...

romadailynews : Cerveteri, cercansi elettricista e addetto acquisti: Cerveteri, cercansi elettricista e… -