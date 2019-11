Caso Cucchi | Salvini | ' Questo testimonia che la droga fa male sempre'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Oggi è stato un giorno importantissimo per il. È infatti arrivata la sentenza nei confronti dei due carabinieri coinvolti nel processo bis per il decesso di Stefano. I due militari, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, sono stati condannati a 12 anni di reclusione. Oltre a questa importante sentenza faranno sicuramente discutere le parole pronunciate dal leader della Lega Matteosulla vicenda del ragazzo morto 10 anni fa a seguito di un pestaggio. L'ex Ministro dell'Interno ha detto checome lafacciae comunque.ancora non ha chiesto pubblicamente scusa alla sorella di, attaccata più volte in passato. Le parole di MatteoNonostante la sentenza arrivata nella giornata di oggi, Matteoancora non si è rappacificato con Ilaria, sorella di Stefano, e in una recente ...

redazioneiene : Caso #Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri che lo hanno pestato in caserm… - SkyTG24 : Caso #Cucchi, la sentenza: 12 anni ai carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro - SkyTG24 : Ilaria #Cucchi: 'Per Stefano, che di giustizia è morto 10 anni fa, oggi quella stessa giustizia ha dimostrato che p… -