Caso Cucchi | Salvini | Questo testimonia che la droga fa male | sempre e

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Lavinia Greci A chi gli chiedeva se sentisse la necessità di scusarsi con la famiglia del geometra romano morto nel 2009, il leader della Lega ha risposto: "Non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui" Nella giornata in cui è arrivata la conferma che la morte di Stefanofu causata da un omicidio preterintenzionale, il leader della Lega, Matteo, rispondendo a chi gli chiedeva se sentisse l'esigenza di chiedere scusa alla famiglia del geometra romano, morto dopo una settimana di agonia mentre si trovava in custodia, nell'ottobre del 2009, ha risposto: "Non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui. Se qualcuno ha usato violenza, ha sbagliato e pagherà. In divisa e non in divisa. Sono vicinissimo alla famiglia, ho invitato la sorella al Viminale. Per quel che mi riguarda, come senatore e come padre, combatterò lache la ...

redazioneiene : Caso #Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri che lo hanno pestato in caserm… - SkyTG24 : Caso #Cucchi, la sentenza: 12 anni ai carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro - repubblica : Caso Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale due carabinieri. Ilaria: 'Stefano ora può riposar… -