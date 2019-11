Caso Cucchi | il giorno della verità | attese due sentenze per carabinieri e medici

"Oggi è la resa dei conti". È il giorno dei giudizi sul Caso Cucchi - sentenze su carabinieri e medici : “Siamo alla resa dei conti. La tensione è alta, stanotte ho faticato a dormire. Spero che finalmente mio fratello possa riposare in pace”. Ilaria Cucchi dice poche parole mentre attende che i giudici si pronuncino sui cinque carabinieri imputati per il pestaggio in caserma che avrebbe portato alla morte di suo fratello, Stefano. E’ un’attesa logorante quella che lei e i suoi genitori stanno vivendo. Oggi, ...

Caso Cucchi - giudice si astiene : è ex cc : 10.52 Comincia con un colpo di scena il processo che riguarda i depistaggi sul Caso Cucchi, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. In apertura dell'udienza il giudice, Federico Bonagalvagno,si è astenuto dal processo,che vede imputati 8 carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di essere un ex carabiniere in congedo.Intanto il ministero della Giustizia ha presentato istanza di ...

Caso Cucchi - l’avvocato del maresciallo accusato : “Imputato è un bugiardo e un calunniatore” : Così l'avvocato Piero Frattarelli, difensore del maresciallo Roberto Mandolini, uno dei carabinieri imputati di falso e calunnia nell'ambito del processo sulla morte di Stefano Cucchi: "Tedesco è un bugiardo e un calunniatore". Immediata la replica del legale Eugenio Pini: "Si è trattato di accuse gravi e infondate, che altro non fanno che danneggiare il proprio assistito"Continua a leggere

Stefano Cucchi - un fantasma diventato Caso giudiziario. E lo si deve soprattutto a sua sorella : La mattina del 22 ottobre 2009, all’ospedale Pertini moriva Stefano Cucchi. Era ricoverato nel reparto di medicina protetta. Venne trovato morto nel suo letto alle 6 del mattino, al cambio turno degli infermieri. Un decesso subito qualificato per cause naturali. Un povero tossicodipendente in meno di cui non sarebbe importato a nessuno. Uno dei tanti ultimi che era finito lì dopo essere passato da un’aula del tribunale di Roma “tra gli arrestati ...

Caso Cucchi - La7 ricostuisce 10 anni di racconto tv : Stefano Cucchi ha 31 anni quando viene fermato dai Carabinieri e trovato in possesso di 28gr di hashish e di alcuni grammi di cocaina: arrestato, morirà una settimana dopo in ospedale, il 22 ottobre 20o9. Da allora la sorella Ilaria e i suoi genitori hanno combattuto una serrata guerra per conoscere le cause della morte di Stefano, il cui cadavere era segnato da ematomi e ferite. Una guerra investigativa e giudiziaria iniziata dieci anni fa e ...

Il Caso Cucchi su La7 (2009/2019 Una ricostruzione televisiva) : Domenica 20 ottobre alle 14.00 con La7 Ricorda andrà in onda un pomeriggio – evento dal titolo Il Caso Cucchi (2009/2019 Una ricostruzione televisiva). Un lungo racconto di come una televisione ha seguito – per 10 anni – uno dei casi più drammatici e controversi della nostra storia recente. News, immagini, interviste, approfondimenti, documentari e dibattiti vissuti su La7 e dedicati a una vicenda giudiziaria dai clamorosi ...

Stefano Cucchi : La7 ricorda il Caso riaprendo il proprio archivio : Stefano Cucchi Molto più che un caso di cronaca. La morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 in circostanze controverse, ha colpito l’opinione pubblica ed è ancora oggi oggetto di dibattimento giudiziario. A dieci anni dalla drammatica vicenda, e a poco meno di un mese da due attese sentenze, La7 ricorderà il giovane geometra romano con uno speciale in onda domenica 20 ottobre a partire dalle ore 14 e fino alle 18. La rete di ...

Caso Cucchi - il legale della famiglia di Stefano : “Temiamo che continuino i depistaggi” : L'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, è tornato a parlare del "rischio dei depistaggi, che sono iniziati nel 2009, ma sono poi continuati nel 2015 e anche nel 2018. E noi temiamo che continuino ancora" sul Caso di Stefano, a meno di una settimana dal decimo anniversario della sua morte. Ilaria Cucchi: "Chiedo solo rispetto per mio fratello".Continua a leggere

Caso Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri. Il pm : «Non è processo all'Arma - ma depistaggi da film dell'orrore» : Condannare i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Assoluzione invece «per non aver commesso il...

Caso Cucchi - chiesta condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : Il pm Giovanni Musarò ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di omicidio preterintenzionale nel corso del processo Cucchi Bis: "Non si tratta di un processo all'Arma dei carabinieri anche se nella vicenda della morte di Stefano i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore".Continua a leggere

Caso Cucchi - le parole choc del Pm : «Un pestaggio degno dei teppisti di stadio» : parole dure. Che rimarranno scolpite nella storia. Sono quelle usate dal Pm Giovanni Musarò per descrivere il pestaggio subito da Stefano Cucchi: «Non fu uno schiaffo, ma un pestaggio...