Caso Cucchi | il deputato leghista Tonelli non si scusa | “Aspettiamo le motivazioni”

Caso Cucchi : condannati a 12 anni i due carabinieri : Stefano Cucchi venne ucciso. L'ha sancito la Corte d'Assise di Roma, che ha condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 12 anni di carcere per il reato di omicidio preterintenzionale disponendo inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per i due condannati la Procura aveva chiesto una pena a 18 anni di reclusione. Dalla stessa accusa è stato invece assolto l'altro carabiniere, Francesco Tedesco, l'uomo ...

Caso Cucchi - Salvini : "Questo testimonia che la droga fa male - sempre e comunque" : Lavinia Greci A chi gli chiedeva se sentisse la necessità di scusarsi con la famiglia del geometra romano morto nel 2009, il leader della Lega ha risposto: "Non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui" Nella giornata in cui è arrivata la conferma che la morte di Stefano Cucchi fu causata da un omicidio preterintenzionale, il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se sentisse l'esigenza di chiedere ...

Caso Cucchi - Salvini non si scusa : “Questo testimonia che la droga fa male” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, non si scusa con la famiglia Cucchi dopo le sue affermazioni sul Caso della morte di Stefano Cucchi e dopo la sentenza che ha condannato due carabinieri per omicidio preterintenzionale. Salvini afferma anche: "Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque".Continua a leggere

Caso Cucchi - il giorno della verità : attese due sentenze per carabinieri e medici : Oggi, giovedì 14 novembre, viene definito nell'aula bunker di Corte d'Assise a Rebibbia il processo a cinque militari dell'Arma per il pestaggio avvenuto in caserma. Ma è anche il giorno dell'esito, per la terza volta in una Corte d'Appello, del procedimento contro cinque medici...