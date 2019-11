Cardito | il racconto della sorella del bimbo picchiato a morte dal patrigno “Si fingeva

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Ho visto Giuseppe sul divano, non riusciva a parlare, aveva gli occhi un po’ aperti e un po’ chiusi. Gli ho detto ‘respira’”. È il drammaticofatto da Noemi, la sorellina di otto anni del piccolo Giuseppe, il bambino di 6 anni ucciso a pugni, calci e colpi con una mazza dalToni Barde il 27 gennaio scorso a, in provincia di Napoli. Le parolebimba, che quel giorno si è salvata per miracolo dalle botte del compagnomadre, sono state raccolte dieci mesi fa per conto dei magistratiProcura di Napoli Nord dalla neuropsichiatra infantile Carmelinda Falco, che le ha pronunciate in aula martedì, durante il processo. La dottoressa Falco, rispondendo alle domande del pm Izzo, durante il processo in corso a Napoli, ha descritto lo stato psicologicobimba, ascoltata anche in incontri protetti, nell’ospedale ...

