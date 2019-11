Oroscopo weekend dal 7 all'8 dicembre : Capricorno riflessivo - shopping per la Vergine : Nel fine settimana che va da sabato 7 a domenica 8 dicembre si respirerà la prima aria di festa del mese e, grazie proprio a questa atmosfera, molti dei segni zodiacali ritroveranno la serenità in famiglia oppure nella coppia come nel caso del Cancro, della Vergine e del Capricorno. Ancora malumori piuttosto ostici per i segni dei Gemelli e dell'Acquario, ma avranno di che distrarsi a dovere con divertimento e shopping. Di seguito, le previsioni ...

L'oroscopo di giovedì 14 novembre : Luna in congiunzione a Gemelli - Capricorno audace : Durante la giornata di giovedì 14 novembre, la Luna entrerà nel segno dei Gemelli, e regalerà ai nativi del segno tanto buonumore, da utilizzare nelle varie situazioni che capiteranno nel corso della giornata, mentre Scorpione attraverserà una fase di netto miglioramento per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Capricorno sarà favorito dalla positività di Plutone, e otterrà molti benefici nella propria relazione di coppia, mentre Acquario darà ...

L'oroscopo settimanale fino al 24 novembre : Scorpione alla prova - sorprese per Capricorno : L'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre prevede giornate ricche d'occasioni per il Cancro, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con un po' di nervosismo. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste essere parecchio agitati a causa delle molteplici responsabilità a cui dovrete adempiere. In ambito professionale saranno delle giornate propizie per firmare nuovi accordi. Concentratevi sui vostri obiettivi ed evitare le distrazioni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 13 novembre : Capricorno prudente - Vergine distaccata : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì punta un riflettore sulla sensibilità lunare in Toro a stretto contatto con un rigore Saturniano che fa scintille. Il trigono astrale che si genera miscela fantasia a serietà, coinvolgendo in modo alquanto altalenante non solo Toro, ma anche Capricorno e Vergine. Se da un lato saranno accentuate la passionalità e le emozioni ardenti, dall'altro l'effetto saturniano schiaccia le sensazioni e raffredda ...

L'oroscopo di domani 13 novembre : Capricorno determinato - opportunità per Scorpione : L'oroscopo di mercoledì 13 novembre prevede l'arrivo di buone notizie per Acquario, mentre la Bilancia vivrà dei momenti di tensione in amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha vissuto una crisi in ambito sentimentale potrà riuscire a risollevare il proprio rapporto o a voltare pagina in maniera definitiva. Sul lavoro potrete avrete delle buone idee che dovranno ...

L'oroscopo di domani 12 novembre : Capricorno ambizioso - Bilancia arrendevole : L'oroscopo di martedì 12 novembre, dedicato alle opportunità lavorative e all'amore, segue i cambiamenti dinamici dei pianeti e trae dei consigli benefici per raggiungere la serenità, facendo concretizzare i successi nel modo migliore. La comprensione dei transiti planetari positivi nelle previsioni astrologiche, segno per segno, punta un riflettore sull'attuazione dei progetti, arginando paure e insicurezze e a volte osando con grande abilità. ...

Oroscopo dall'11 al 17 novembre : scelte complicate per Leone e Capricorno : Siamo entrati nel vivo del mese di novembre e questo periodo sembra essere parecchio impegnativo per i nativi sotto diversi segni zodiacali. Nel corso della seconda settimana, dall'11 al 17, alcuni segni come il Leone e il Capricorno dovranno fare delle scelte davvero complicate. La settimana sarà più fortunata, invece, per l'Ariete e i Pesci, i quali vivranno momenti pieni di relax e gioia. Scopriamo, dunque, cosa riserva l'Oroscopo per la ...

Oroscopo weekend dal 30 novembre al 1° dicembre : passione per Capricorno e Vergine : Nel fine settimana che va da sabato 30 novembre a domenica 1° dicembre l'Ariete e lo Scorpione avranno finalmente il relax che si meritano mentre i Gemelli e la Vergine avranno queste due giornate tutte per loro stessi. Il Sagittario dovrà riflettere sulle proprie conoscenze. Dall'altra parte i Pesci si riveleranno parecchio eccentrici e decisamente fuori dalle righe. A seguire, le previsioni degli astri del weekend per tutti i segni....Continua ...

L'oroscopo del giorno 12 novembre - 2ª sestina : Capricorno 'top' - Bilancia '5 stelle' : L'oroscopo del giorno 12 novembre 2019 è pronto a mettere sotto analisi i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle di questo martedì? Diamo subito un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni astrali ai predetti sei simboli messi sotto torchio in questa sede. Iniziamo subito ad inquadrare, astrologicamente parlando, il prossimo martedì mettendolo in ...

Previsioni astrologiche - classifica 11 novembre : Capricorno energico - Scorpione esagerato : Lunedì 11 novembre 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno che proseguirà a sostare nel segno dei Pesci. La classifica della giornata vede sul podio i nati sotto il segno del Capricorno con un pieno di energia ...

Oroscopo 10 novembre : incontri per il Capricorno - calma in amore per lo Scorpione : Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via, vediamo dunque nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni del 10 novembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere maggiori emozioni grazie alla Luna che si avvicina al segno e che regalerà maggiore energia. Per lo Scorpione possibili cambiamenti nel lavoro. Ariete: in amore attenzione a non prendere tutto di petto, occorrerà portare pazienza nei rapporti, ...

L'oroscopo di sabato 9 novembre : Venere in congiunzione a Bilancia - Capricorno in rialzo : Durante la giornata di sabato 9 novembre, la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete regalerà tanto relax e un'intesa di coppia piuttosto alta, mentre Giove nel segno del Sagittario aiuterà soprattutto i single nella loro ricerca all'amore. I Gemelli dovranno lavorare di controvoglia a stretto contatto con i propri colleghi ma avranno soddisfazioni sentimentali, mentre gli influssi di Sole e Nettuno nel segno dei Pesci renderanno i nativi ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre : lavoro 'top' per Leone - Capricorno poliedrico : Durante la settimana che va dal 2 all'8 dicembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno dell'Acquario a quello del Toro, dove vi è Urano, mentre Giove cambierà domicilio spostandosi dal Sagittario, dove staziona il Sole, al Capricorno, facendo compagnia a Saturno, Venere e Plutone. Mercurio e Marte rimarranno in Scorpione come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Toro e Leone, meno ...

Oroscopo 8 novembre : Cancro deve stare attento ai malanni stagionali - male il Capricorno : L'Oroscopo dell'8 novembre è pronto a rivelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata poco stabile, soprattutto nei rapporti familiari. Le persone del Cancro devono essere prudenti negli investimenti troppo azzardati. Nel dettaglio approfondiamo ora l'astrologia di questo venerdì con le previsioni su amore e lavoro di tutti i 12 segni dello Zodiaco....Continua a leggere