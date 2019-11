Campidoglio | ecco gli appuntamenti di Contemporaneamente Roma 2019 dal 15 al 20 novembre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Fino al 31 dicembre torna la nuova stagione di. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale diCapitale, si afferma sempre più come un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della produzione culturale contemporanea in città grazie alla partecipazione attiva di tutti e quindici i municipi e un sostegno da parte dell’amministrazione di un milione di euro. Sono tante le manifestazioni in corso o in partenza nella settimana dal 15 al 20. Pereuropa festival, la performance Primative Primavere dei Quiet Ensemble che hanno trasformato lo spazio della Sala Santa Rita in una valle piena di lucciole danzanti tra riflessi e ombre (fino al 24); oppure si potrà scegliere di indirizzarsi verso il Macro Asilo per ammirare la residenza dell’artista israeliano Yuval Avital dal ...

SantaSubito6 : RT @lievemente: Salvini osa attaccare @virginiaraggi dicendo che per i leghisti è un'incapace. Lo vorrei vedere in Campidoglio per una sett… - LifeJoining : RT @lievemente: Salvini osa attaccare @virginiaraggi dicendo che per i leghisti è un'incapace. Lo vorrei vedere in Campidoglio per una sett… - H24Prati : Repubblica: ecco la bozza della 'legge per Roma' presentata dal Campidoglio - -