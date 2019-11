Calcio | Marcello Lippo si dimette da CT della Cina Clamorosa decisione dopo il ko contro

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019)Lippi si è dimesso da Commissario Tecnicodel tecnico Campione del Mondo 2006 con l’Italia che ha deciso di abbandonare la guidaNazionale asiaticalasconfittala Siria (2-1 a Dubai) nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Il 71enne toscano aveva già lasciato la panchina lo scorso gennaioun kol’Iran ma poi ci aveva ripensato a maggio, questa voltaLippi non sembra poter tornare sui suoi passi come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al termine dell’in: “So che ho uno stipendio alto, anzi altissimo. So che devo prendermi tutte le responsabilità. Da oggi non sono più il c.t.. Saluto e ringrazio tutti“. Per la cronaca, la Siria era passata in vantaggio con Omari ma poi laaveva pareggiato con Wu Lei prima che un’autorete di Zhang Linpeng ...

