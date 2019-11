Buon compleanno Giuseppe Guarino |   Giuseppe Loteta | Antonella Ruggiero…

Archie Harrison : «Buon compleanno - nonno Carlo!» : Archie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoIl suo ...

Buon compleanno Stefano Gabbana - Max Pezzali - Vincenzo Nibali… : Buon compleanno Stefano Gabbana, Max Pezzali, Vincenzo Nibali… …Carlo de Benedetti, Ferdinando Camon, Vittorio Adorni, principe Carlo, Claudio Bonivento, Mario de Scalzi, Michele Cucuzza, Dominique de Villepin, Francesco Pannofino, Silvia Tortora, Maria Spilabotte, Andrea Vallascas, Francesca Olivoni, Sara de Lellis, Eva Padoan, Mirko Giacomo Nenzi, Lucia Peretti… Oggi 14 novembre compiono gli anni: Luigi Arnone, politico; Piero Biagini, ex ...

Buon compleanno Fausto Biloslavo - Luca Silvestri - Riccardo Scamarcio… : Buon compleanno Fausto Biloslavo, Luca Silvestri, Riccardo Scamarcio… …Roberto Boninsegna, Diego Cimara, Luciano Caglioti, Whoopi Goldberg, Dacia Maraini, Ugo Pagliai, Roberto Frinolli, Riccardo di Segni, Vincenzo Folino, Biagio Izzo, Lara Cardella, Francesca Devetag, Giuseppe Maggio, Stefano Bossi, Elisa Penna… Oggi 13 novembre compiono gli anni: Luca Silvestri, critico cinema; Fausto Biloslavo, giornalista; Diego Cimara, giornalista; ...

Milano. Buon compleanno East Market : domenica 24 il mercatino festeggia 5 anni : East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, compie cinque

Buon compleanno Stefano Parisi - Silvio Garattini - Claudio Risi… : Buon compleanno Alessandra Giora, Ignazio Abate… …Stefano Parisi, Simona Renata Baldassarre, Piero Terracina, Pino Colizzi, Silvio Garattini, Rosalina Neri, Neil Young, Claudio Risi, Claudio Sardo, Elio Vito, Nadia Comaneci, Enzo Francescoli, Demo Morselli, Gianni Girotto, Mietta, Leonardo Talamonti, Anne Hathaway, Rosanna Scopelliti, Sergio Floccari, Veronica Maurizzi, Nicola Rigoni, Florent Manaudou, Alessandro Gentile, Laura Calgani… Oggi 12 ...

Buon compleanno Alessia Marcuzzi - Stefano Burbi - Lazzaro Pappagallo… : Buon compleanno Alessia Marcuzzi, Stefano Burbi, Lazzaro Pappagallo… …Demi Moore, Luca Zingaretti, Leonardo di Caprio, Paolo Baratta, Michele Maffei, Laura Belli, Luisa Bossa, Angelo Zubbani, Benedicta Boccoli, Serena Pellegrino, Diego Fuser, Maurizio Lauzi, Benedetta Mazzini, Sergio Puglia, Paola Pinna, Giulia Rambaldi, Chiara di Benedetto, Maria Laura Simonetto, Beatrice Adelizzi, Matteo Fedi, Federico Centomo, Erica Vietti, Vicky Piria, ...

Buon compleanno «dottoressa Grey» : Ellen Pompeo compie 50 anni : Buon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno «dottoressa Grey»: Ellen Pompeo compie 50 anniBuon compleanno ...

Buon compleanno Ennio Morricone - Renato Farina - Mattia Perin… : Buon compleanno Ennio Morricone, Renato Farina, Mattia Perin… …Roberto Briglia, Debora Serracchiani, Francesco Adinolfi, Eleonora Forenza, Renata Eitelwein Bueno, Alexandar Kolarov, Mirko Ranù, Nicola Tessari, Massimo Coda, Vanessa Ferrari, Celeste Poma, Andreas Laudrup, David Lensi… Oggi 10 novembre compiono gli anni: Guido Minghetti, ex calciatore; Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra; Andrea Galasso, avvocato; ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Alessandro Del Piero - ‘Pinturicchio’ compie 45 anni : auguri ad un campione come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche e soprattutto per i tifosi della Juventus: è il compleanno di Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori di sempre e modello anche fuori dal campo. E’ stato soprannominato ‘Pinturicchio’ da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco, è stato ...

Buon compleanno Alessandro del Piero - Luigi de Mitri… : Buon compleanno Alessandro del Piero, Luigi de Mitri… …Biagio Antonacci, Marco Bellocchio, Patrizia de Blanck, Luis Felipe Scolari, Paola Senatore, Lou Ferrigno, Annalisa Silvestro, Lorenzo Becattini, Gregorio Fontana, Riccardo Rossi, Edoardo Nesi, Samantha de Grenet, Albano Bizzarri, Alberto Gerbo, Tommaso Cherubini, Giovanni Venturini… Oggi 9 novembre compiono gli anni: Luigi de Mitri, giornalista; Luigi Tallarico, giornalista, critico d’arte; ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Sandro Mazzola - il clamoroso rifiuto alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Sandro Mazzola. E’ stato grande protagonista con la maglia della Nazionale, in particolar modo campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. E’ considerato come uno dei migliori calciatori italiani di ...

Buon compleanno Alain Delon - Marco Balestri - Sandro Mazzola… : Buon compleanno Alain Delon, Marco Balestri, Sandro Mazzola… …Paolo Taviani, Giovanna Taviani, Stefano Passigli, Maria Rizzotti, Salvatore Cascio, Simone Sancioni, Kevin Giovesi… Oggi 8 novembre compiono gli anni: Silvana Abruzzese Lattman, scrittrice; Silvio Briard, ex calciatore; Gian Piero Bona, scrittore, poeta; Giuseppe Matassoni, ex calciatore, allenatore; Salvatore Frasca, politico; Antonio Mercurio, antropologo; Antonio Pellis, ex ...

Gigi Riva Buon Compleanno : Gigi Riva con l’Italia Gigi Riva Buon Compleanno, il campione degli anni 70 oggi festeggia il Compleanno. trascinò il Cagliari verso l’unico scudetto della sua storia ed anche l’unico, a quel tempo per il sud Italia. Nato a Leggiuno il 7 novembre del 1944, oggi Riva compie 75 anni. Una vera leggenda del calcio, più volte vincitore della classifica cannonieri del campionato italiano; ...

Buon compleanno Gigi Riva - Serena Sartini - Angelo Scola… : Buon compleanno Gigi Riva, Serena Sartini, Angelo Scola… …Giambattista Pastorello, Giovanni Maria Flick, Ottaviano del Turco, Franco Bonanini, Massimo Ciavarro, Walter Bianchi, Miriana Trevisan, Almiron, Andrea Rossi, Veronica Calabrese, Simone Favaro, Alessandro Ligi, Stefano Tonut, Nicola Akele, Martina Piemonte… Oggi 7 novembre compiono gli anni: Serena Sartini, giornalista; Mario Fiorentini, partigiano, agente segreto, matematico; Giovanni ...