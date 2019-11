Brooklyn Nine-Nine 8 ci sarà | NBC rinnova prima ancora del debutto della settima stagione

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Da una morte apparente a una resurrezione in piena regola:8 ci. A darne conferma arriva il rinnovo ufficiale da parte di NBC a circa tre mesi dalla partenza, prevista sul network americano per il 6 febbraio 2020. Il passaggio dia NBC sembra dunque aver rivoluzionato il destinositcom creata da Dan Goor e Michael Schur, dato che si è registrato un aumento del 15% degli spettatori rispetto all'ultimaandata in onda su Fox. E che si tratti di una serie di culto per i fan di tutto il mondo è evidente dalto che ricopre in termini di coinvolgimento sui social, e che secondo i dati Nielsen ha ormai superato le nove milioni di interazioni fra Twitter, Facebook e Instagram. Bisogna attendere ulteriori aggiornamenti, ma pare certo che il cast di8 continuerà a poter contare sui suoi ...

