Berlusconi con gli stivali in piazza San Marco allagata | Il Mose deve essere finito

Giulia De Lellis ospite al Maurizio Costanzo show - i complimenti di Silvio Berlusconi e di Vittorio Feltri : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul palco del noto talk show: il successo inarrestabile del suo libro e le congratulazioni di altri illustri ospiti.

Andrea Romano (PD) : M5S come Berlusconi : Roma – Andrea Romano deputato del partito democratico intervistato da Luigia Luciani e Stefano Molinari durante il programma ‘Lavori in corso’ in onda su Radio Radio e Radio Radio TV. Di seguito alcune sue dichiarazioni. Sulla Raggi e le prossime elezioni a Roma “Vivo a Roma buona parte della settimana, come si fa ad essere positivi sull’amministrazione Raggi? Lo dico con rispetto della persona Raggi ma con grande senso della ...

Berlusconi e il caso Carfagna - offerta guida “Altra Italia” ma poi sfumata : Il caso Carfagna continua ad agitare Forza Italia. Silvio Berlusconi torna a insistere sul nome di Stefano Caldoro per la corsa alla presidenza della Campania in vista delle prossime regionali. Visto il gelo con Mara Carfagna, raccontano che il Cav faccia sul serio e la candidatura dell'ex governatore non sia una boutade, tant'è che la proporrà ufficialmente agli alleati Lega-Fdi nel fine settimana. C'è chi, però, crede che uno spiraglio per ...

La Pistoiese ospita il Monza di Berlusconi : grande vetrina per gli orange di Pancaro : Si tornerà a respirare aria di grande calcio allo stadio Marcello Melani, dove si sfideranno domenica prossima 17 novembre alle ore 15:00 Pistoiese e Monza: una gara prestigiosa per i toscani, che sfideranno la corazzata di Cristian Brocchi. La squadra brianzola capolista, assoluta del girone A di serie C con 33 punti, non avrà vita facile a Pistoia, anche se in trasferta i biancorossi hanno tenuto fino ad ora un ritmo incredibile, ottenendo sei ...

Acqua alta a Venezia - Berlusconi : “Chiesto l’intervento dell’Ue - con il Mose non sarebbe successo” : “Ero al telefono con il sindaco diVenezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un’interrogazione di far accedere Venezia al fondo europeo, andrò personalmente io a parlare perché venga concesso immediatamente all’Italia questa possibilità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera. “Con il Mose in ...

Giuliano Urbani contro Silvio Berlusconi : "Dell'Utri e televisioni - Forza Italia è finita" : Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia e da tempo ritiratosi dalla politica, in una intervista a Repubblica in edicola il 13 novembre descrive l'atteggiamento di Silvio Berlusconi in merito al suo non nel voler testimoniare a favore del suo vecchio amico, Marcello Dell'Utri condannato pe

Mose - cronistoria dell’opera che dovrebbe separare le acque : il via libera con Berlusconi - 13 anni di lavori tra tangenti - ruggine e rinvii : Sono passati 53 anni dalla prima alluvione. 13 dall’inizio dei lavori. Altri 8 dalla prima data fissata per l’inaugurazione dell’opera. Eppure ancora oggi, mentre Venezia è stata sommersa da una marea che ha portato l’acqua fino a 187 centimetri d’altezza, nessuno sa con certezza se e quando il Mose riuscirà a separare le acque e difendere la laguna dalla forza del mare. Di un’opera che proteggesse la Basilica ...

Maurizio Costanzo incalza Silvio Berlusconi a cantare con Al Bano ma l’ex Cav. lo gela : “Gli altri sanno fare solo questo” : Silvio Berlusconi è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e, dopo aver parlato di politica con la manovra, i rapporti con Matteo Renzi e la crisi dell’Ilva di Taranto, ha fatto il suo ingresso in studio Al Bano, che ha cantato “Felicità” dedicandola al leader di Forza Italia. Allora, ad un certo punto, Costanzo ha chiesto a Berluconi di cantare qualcosa anche lui. L’ex Cav. però ha declinato l’invito: “Io ...

Fi : Urbani - 'Berlusconi che sacrifica Dell'Utri è la fine del partito' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "L'immagine di Berlusconi che rinuncia alle telecamere e alla difesa di un amico rappresenta plasticamente la fine di un'epoca". Lo ha detto, in una intervista a Repubblica, Giuliano Urbani parlando della deposizione di Silvio Berlusocni nel processo trattativa in cui

Berlusconi : "Renzi incompatibile con FI" : 22.23 "So che Matteo Renzi vi cerca, vuole flirtare con voi, ma siamo incompatibili". Così Silvio Berlusconi, intervenuto alla riunione con i responsabili dei dipartimenti, i capigruppo e i parlamentari di Forza Italia. "Italia Viva non è un partito -ha detto -ma è frutto di un gioco di palazzo. Renzi ha ispirato e fatto nascere il governo più a sinistra della storia repubblicana per interessi di bottega.Gli serviva tempo per fare la ...

Berlusconi lancia Caldoro per la Regione Campania : "Salvini e Meloni sono d'accordo" : Caldoro tu sei il prossimo candidato in Campania, sono già d’accordo con Salvini e Meloni. Durante la riunione di questa sera al Senato, raccontano diversi azzurri presenti, Silvio Berlusconi avrebbe lanciato la candidatura per la Regione Campania dell’ex governatore Stefano Caldoro, che avrebbe già ottenuto l’ok di Lega e Fdi.“Se qualcuno sta pensando di lasciare Forza Italia spero almeno che vada nel ...

Mara Carfagna - l'ira di Berlusconi : «Da Renzi ci separa una distanza incolmabile» : «Auguri a Renzi che però gioca nell'altra metà di campo, nella sinistra. Tra noi c'è una distanza assolutamente incolmabile». Silvio Berlusconi, dal...

Ex Ilva - Berlusconi serviranno soldi pubblici per incapacità Governo : Berlusconi: dall'Ilva "non si esce. Ci si entra con i soldi di tutti noi, non credo ci sia altra soluzione. Hanno abolito lo scudo penale.

Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo : "Ce ne sono pure troppi" - attacca Renzi ma la stoccata è per Salvini : Un Silvio Berlusconi a tutto campo è intervenuto al Maurizio Costanzo show sui principali temi che dominano la scena politica italiana. Il Cavaliere, nello studio di Canale 5, parla di una manovra "tutta tasse e manette che non contiene nulla per imprese, famiglie a lavoro". Inoltre la mole degli em